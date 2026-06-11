labdarúgásRodriaranylabdaLamine Yamallabdarúgó-vb 2026spanyol labdarúgó-válogatott

A spanyolok aranylabdása szerint egy dolog döntheti el, hogy ki lesz a világbajnok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A világbajnokságra készülő spanyol labdarúgó-válogatott egyik legjobbja felépült a sérüléséből. Az aranylabdás Rodri két éve keresztszalag-szakadással került az oldalvonal mögé, de a sérülés immár a múlté, a Manchester City középpályása készen áll arra, hogy vezesse nemzeti csapatát. A 29 éves játékos szerint az Európa-bajnokság után képesek lehetnek megnyerni a világbajnokságot is, de abban is biztos, hogy ez lesz minden idők legmegterhelőbb tornája, ezért nagyon fontos, hogy miképp osztják be az erejüket.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 15:46
A spanyolok aranylabdása, Rodri hisz benne, hogy megnyerik a vb-t Fotó: firo Sportphoto/Jurgen Fromme
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A spanyolok meg akarják nyerni a vb-t

Korábban a Real Madrid korábbi ikonja, Dani Carvajal és a rutinos csatárklasszis, Álvaro Morata mellett volt vezető szerepben Rodri, de most egyedül maradt, így neki kell az ifjú csillagokból álló spanyol együttes élére állni.

– Új vezetők lépnek elő. Unai Simón, Oyarzabal, Ferran Torres. Ilyen a futball, mindig változik. Én nem érzek nagy különbséget, leszámítva a kapitányi karszalagot. Szeretek támaszt nyújtani a társaknak, amikor szükségük van rá – mondta el a spanyol középpályás, aki elárulta, hogy a szövetségi kapitánnyal, De la Fuentével szinte szavak nélkül megértik egymást. Az Eb-re kevés önbizalommal érkeztek, megnyerték, most pedig favoritként mentek a vb-re.

Az Aranylabdás Rodri az Eb után a vb-győzelemre vágyik
Az aranylabdás Rodri az Eb után a vb-győzelemre vágyik. Fotó: AFP/Ina Fassbender

–  Semmi sem változik. Akkor bizonyítani akartunk, most pedig meg akarjuk mutatni, hogy nemcsak Európában, hanem a világon is mi vagyunk a legjobbak. A világbajnokság a legnagyobb cél egy futballistának, és azért megyünk, hogy megnyerjük – hangsúlyozta Rodri, aki az összes csapat meccsét igyekszik figyelemmel követni. Igaz, egy 48 csapatos vb-n így rengeteg mérkőzést kell megnéznie. 

– Bizony. Ez lesz a történelem legmegterhelőbb világbajnoksága. Ezért kulcsfontosságú lesz az erőbeosztás, hogy a fontos meccsekre maradjon energia. Ezek a tornák pillanatokról szólnak

– mondta el a City játékosa, aki szerint nem szabad túlmisztifikálni a favorit szó jelentését. De mi a helyzet a vb többi esélyesével?

– A szokásosak, nem kell név szerint említeni. De lesznek meglepetések, mert a színvonal emelkedett, és sok jó képességű válogatott van a tornán – zárta gondolatait Rodri.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.