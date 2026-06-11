A spanyolok aranylabdása szerint egy dolog döntheti el, hogy ki lesz a világbajnok

A spanyolok meg akarják nyerni a vb-t

Korábban a Real Madrid korábbi ikonja, Dani Carvajal és a rutinos csatárklasszis, Álvaro Morata mellett volt vezető szerepben Rodri, de most egyedül maradt, így neki kell az ifjú csillagokból álló spanyol együttes élére állni.

– Új vezetők lépnek elő. Unai Simón, Oyarzabal, Ferran Torres. Ilyen a futball, mindig változik. Én nem érzek nagy különbséget, leszámítva a kapitányi karszalagot. Szeretek támaszt nyújtani a társaknak, amikor szükségük van rá – mondta el a spanyol középpályás, aki elárulta, hogy a szövetségi kapitánnyal, De la Fuentével szinte szavak nélkül megértik egymást. Az Eb-re kevés önbizalommal érkeztek, megnyerték, most pedig favoritként mentek a vb-re.

Az aranylabdás Rodri az Eb után a vb-győzelemre vágyik. Fotó: AFP/Ina Fassbender

– Semmi sem változik. Akkor bizonyítani akartunk, most pedig meg akarjuk mutatni, hogy nemcsak Európában, hanem a világon is mi vagyunk a legjobbak. A világbajnokság a legnagyobb cél egy futballistának, és azért megyünk, hogy megnyerjük – hangsúlyozta Rodri, aki az összes csapat meccsét igyekszik figyelemmel követni. Igaz, egy 48 csapatos vb-n így rengeteg mérkőzést kell megnéznie.

– Bizony. Ez lesz a történelem legmegterhelőbb világbajnoksága. Ezért kulcsfontosságú lesz az erőbeosztás, hogy a fontos meccsekre maradjon energia. Ezek a tornák pillanatokról szólnak

– mondta el a City játékosa, aki szerint nem szabad túlmisztifikálni a favorit szó jelentését. De mi a helyzet a vb többi esélyesével?

– A szokásosak, nem kell név szerint említeni. De lesznek meglepetések, mert a színvonal emelkedett, és sok jó képességű válogatott van a tornán – zárta gondolatait Rodri.