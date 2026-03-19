Brüsszeli szálat is vizsgálhat az adóhatóság az ukrán aranykonvoj ügyében

Az adóhatóság egy Brüsszelig érő szálat is vizsgálhat az ukrán aranykonvoj ügyében zajló nyomozásban – tudta meg a Magyar Nemzet. A nyomozati anyaghoz csatolták ugyanis azt beadványt, amit Tényi István Diana Panchenko ukrán újságíró értesüléseire hivatkozva írt, miszerint a hazánkban lefoglalt aranyat és pénzt Brüsszelből Zelenszkijnek küldték, hogy azzal befolyásolja a magyar választásokat.

2026. 03. 19. 10:50
Egy lehetséges brüsszeli szálat is vizsgálhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán aranykonvoj ügyében – ez derül ki egy lapunk által megismert hatósági határozatból, amiben az szerepel, hogy a nyomozati iratokhoz csatolták Tényi István beadványát, amit Diana Panchenko napokban megtett nyilatkozata miatt nyújtott be. Az ukrán újságíró forrásaira hivatkozva ugyanis azt közölte, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Nagy erőkkel nyomoz a NAV

Mint arról részleteiben is beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. 

A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság szerint csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. 

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Egy volt ukrán tábornok felügyelte a konvojt 

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak. Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Minden szálat megvizsgálnak

Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt módosítottak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázhatják annak eredetét és felhasználását. A NAV-vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon, vagy korábbi szállítások során jutott-e a Magyarországon átvitt vagyonból bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz, vagy akár politikai szerveződésekhez.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu