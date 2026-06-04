Pikk Bayerrel és Ambrózyval + kiszélesedő budis tárlatvezetés + videó

Kollégáink pikírten, de annál részletesebben kifejtették dr. Erőss Pál unokája, azaz Magyar Péter miniszterelnök külföldi útjának minden apró részletét, így a szolgai megalázkodást is, de a szétszálazásból az sem maradt ki, hogy minden sajtótájékoztatóján őrjöngve, habzó szájjal bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, holott sem a vendéglátói, sem a nemzetközi sajtó nem erre volt kíváncsi.

Bayer szerint a miniszterelnök azért foglalkozik ennyit a köztársasági elnökkel, mert trófeát akar.

Minden uniós haveri látogatás hátterét is megpiszkálták kollégáink, számok, százalékok, elvárások, magyar önfeladás, emelkedő közterhek sok minden másért cserébe.

Emellett volt Szivárvány TV, pride, hősök napja, migráció, köztörvényes bűncselekmények, örömünnep Párizsban, foci, mert ugye a nagy kérdés: kinek mi a fontos? Minderről részletesen a Pikkben.