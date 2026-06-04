Megint lecsapott egy barnamedve, a legújabb áldozata egy erdei munkás volt

A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

„Nem sokkal reggel kilenc óra előtt gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően, vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak” – nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.