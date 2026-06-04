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Megint lecsapott egy barnamedve, a legújabb áldozata egy erdei munkás volt

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Kórházban ápolják a 37 éves férfit.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 04. 18:37
illusztráció Forrás: Pexels
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A támadás a liptószentmiklósi (Liptovsky Mikulás) járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

„Nem sokkal reggel kilenc óra előtt gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően, vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak” – nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.

Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságot ajánlanak az ilyen terepen mozgó személyek számára.

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