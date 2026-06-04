Ea z két biciklis fiatalember azt hitte, rendben van, ha kérdés nélkül hozzák el a sörösrekeszeket + fotó

Vélhetően a képeken látható férfiak gyanúsíthatók azzal, hogy május 24-én délután öt óra körül Győrben, a Hédervári úton lévő panzió udvarára bemásztak, és onnan rekeszeket, sörös- és borosüvegeket loptak el. A feltételezett elkövetőkről a biztonsági kamera felvételeket készített.

Fotó: Police

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható személyeket felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a győri rendőrkapitányságon, illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon.