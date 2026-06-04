A mentésirányító rögtön felismerte a helyzet súlyosságát, és betegvizsgálatra instruálta a rémült bejelentőt, de a fiatal nő ekkor már nem lélegzett. Az instrukciókat követve újraélesztésbe kezdett az anya, aki egészen a mentők helyszínre érkezéséig pontosan követte az utasításokat és fáradságot nem kímélve küzdött a gyermeke életéért.
Megtörtént a budapesti édesanyával minden szülő rémálma, de nem akármilyen hidegvérrel kezelte a helyzetet
Nehéz percek voltak, az biztos.
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Aztán rohamkocsi vette át az életmentést, ami az időben megkezdett hatásos mellkasi nyomásoknak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően rövidesen sikerre vezetett. A beteget a helyszíni ellátást követően végül stabil állapotban szállították kórházba a mentők.
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