Megtörtént a budapesti édesanyával minden szülő rémálma, de nem akármilyen hidegvérrel kezelte a helyzetet

A mentésirányító rögtön felismerte a helyzet súlyosságát, és betegvizsgálatra instruálta a rémült bejelentőt, de a fiatal nő ekkor már nem lélegzett. Az instrukciókat követve újraélesztésbe kezdett az anya, aki egészen a mentők helyszínre érkezéséig pontosan követte az utasításokat és fáradságot nem kímélve küzdött a gyermeke életéért.