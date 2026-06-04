Ma is gyászol a rendőrség: meghalt a Szegedi Rendőrkapitányság egykori vezetője

Pályája során számos társadalmi és szakmai elismerésben részesült. 2008-ban rendőr ezredessé léptették elő és rendőrségi főtanácsosi címet adományoztak részére. Több mint három évtizedes pályafutása során nemcsak a törvényt és a rendet szolgálta rendíthetetlenül, hanem Szeged városának és a környező települések biztonságát és közösségét is.
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Hatvanhárom éves korában érte a halál.
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Közel tizenkét éves kapitányságvezetői tevékenysége alatt egy olyan korszakot határozott meg, amelyben a szakmai maximalizmus, az igazságérzet és a kollégái iránti mély tisztelet vezérelte. Számos elismerése és ezredesi rendfokozata mögött egy olyan ember állt, akinek a hivatás nem csupán munka, hanem életforma volt.
A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség valamennyi munkatársa osztozik a család fájdalmában.
Nyugodj békében ezredes úr!
– írták.
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Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy szerda reggel tragikus baleset történt egy magyar rendőrrel, aki egy közúti balesetben vesztette életét. Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnokot 34 éves korában érte a halál, őt a felesége, a két gyermeke és kollégái gyászolják.
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