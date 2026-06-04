Ma is gyászol a rendőrség: meghalt a Szegedi Rendőrkapitányság egykori vezetője

Közel tizenkét éves kapitányságvezetői tevékenysége alatt egy olyan korszakot határozott meg, amelyben a szakmai maximalizmus, az igazságérzet és a kollégái iránti mély tisztelet vezérelte. Számos elismerése és ezredesi rendfokozata mögött egy olyan ember állt, akinek a hivatás nem csupán munka, hanem életforma volt.

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség valamennyi munkatársa osztozik a család fájdalmában.

Nyugodj békében ezredes úr!

– írták.