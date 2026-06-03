Fotón mutatjuk a fiatal rendőrt, aki tragikus balesetben vesztette életét szolgálatteljesítés közben

Most a közösségi oldalán a Magyar Rendőrség búcsúztatja. A bejegyzésben azt írják, Szöllősi Tamás 1991. december 30-án született Gyulán. 2011. február 1-jén nevezték ki rendőrnek, július 16-ától pedig a Szarvasi Rendőrkapitányságra szerelt fel járőrnek. 2019. szeptember 16-ától járőrvezetői beosztásba került a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály állományában, majd 2021. június 1-jétől járőrparancsnok beosztásban véglegesítették. 2026. május 1-jén a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették r. zászlóssá.

Megrendülve és együttérzéssel osztozunk az elhunyt Szöllősi Tamás családjának fájdalmában

– írják a bejegyzésben, amelyhez fotót is mellékeltek az elhunyt kollégájukról.