Hamarosan visszatér a kellemes tavasz és elhozza magával a barátját is

Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.