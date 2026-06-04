Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti vármegyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 16 fok, a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű.
Hamarosan visszatér a kellemes tavasz és elhozza magával a barátját is
Valami kis izgalom a hétvégére.
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Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 10 és 16, a maximum 25 és 30 fok között lesz.
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