Hajtóvadászatot indított a rendőrség, a lopás volt a szívügye a salgótarjáni férfinak

Hajtóvadászatot is indított a rendőrség, és a lakcím és családi kapcsolatok nélküli férfi több vélt tartózkodási helyét is ellenőrizték és figyelték, de közben a bűnöző tovább ténykedett, még azután is, hogy a hatóság a fényképével június 1-jén országos körözést bocsátott ki, és felhívást tett közzé minden helyi médiaplatformon.

Június 2-án délben a körözött férfit Karancsalján látták meg a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal üldözni kezdték az elkövetőt. A lopásokkal gyanúsított férfit elfogás után előállították a rendőrkapitányságra.