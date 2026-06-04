A besurranásai és bűnös ténykedései során többször házigazdák és házőrző ebek zavarták meg, de sem ez, sem a biztonsági kamerák nem tántorították el az újabb bűncselekményektől. Tudatosan álcázta magát: sapkát, kapucnit – esetenként maszkot – viselt még a legmelegebb napokon is, így azonosítása nem volt egyszerű munka – részletezik. A salgótarjáni rendőrkapitányságon – a módszer és a helyszínek alapján az egy elkövetőre és sorozatjellegre utaló körülmények miatt – nyomozócsoportot hoztak létre, amely éjt-nappallá téve tanúkat, nyomokat kutatott, kamerafelvételeket és információkat elemzett, amelyek eredményeként azonosította a hatóság által már ismert, egyébként 45 éves férfit.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség, a lopás volt a szívügye a salgótarjáni férfinak
A jelentős bűnözői múltú, lakcím nélküli férfi rendszeresen portyázott Salgótarjánban, és fürkészte a nyitott ajtókat, az eldugott helyen leparkolt autókból megszerezhető értékeket. Elsősorban pénzre hajtott, de nem vetette meg a könnyen értékesíthető mobiltelefonokat sem. Volt olyan éjszaka, hogy egy utca három ingatlanába is bement lopni.
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Hajtóvadászatot is indított a rendőrség, és a lakcím és családi kapcsolatok nélküli férfi több vélt tartózkodási helyét is ellenőrizték és figyelték, de közben a bűnöző tovább ténykedett, még azután is, hogy a hatóság a fényképével június 1-jén országos körözést bocsátott ki, és felhívást tett közzé minden helyi médiaplatformon.
Június 2-án délben a körözött férfit Karancsalján látták meg a rendőrkapitányság egyenruhásai, akik azonnal üldözni kezdték az elkövetőt. A lopásokkal gyanúsított férfit elfogás után előállították a rendőrkapitányságra.
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A rendőrök a férfi övtáskájában 2,4 gramm tömegű (gyorsteszttel bizonyított) kábítószert találtak, amelyet a teszt a szervezetében is kimutatott. Az eset pikantériája, hogy a férfi elfogása előtt egy újabb (szám szerint a 21.) lopást követett el sorozatban, mert Karancsalján egy leparkolt autóból 115 ezer forintot vett el, amit a rendőrök megtaláltak nála.
A salgótarjáni rendőrkapitányság nyomozói a férfit 21 rendbeli lopás és kábítószer birtoklása miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
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