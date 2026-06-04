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Az osztrák miniszter szerint elfogadhatatlan a kislányokra nehezedő vallási kényszer

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Heves politikai és társadalmi vitát váltott ki Ausztriában az Osztrák Iszlám Vallási Közösség egyik határozata, amely szerint a muszlim lányok számára legkésőbb kilencéves koruktól vallási kötelezettségnek számít a fejkendő viselése. Az ügyben megszólalt Claudia Bauer integrációs miniszter is, aki szerint a döntés a fejkendőviselés kényszerének burkolt formáját jelenti.

Magyar Nemzet
Forrás: Exxpress2026. 06. 04. 18:45
Az iszlám szabályozás a nyolcadik évtől kötelezné a kislányokat a fejkendő viselésre Ausztriában Forrás: AFP
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Bár a határozat formálisan önkéntes döntésként hivatkozik a viseletre, egyúttal hangsúlyozza, hogy az iszlám vallási előírásainak megfelelő magatartásról van szó.

Az ügy jelentős visszhangot váltott ki az osztrák politikában. Claudia Bauer integrációs miniszter élesen bírálta az állásfoglalást, írja az Exxpress.

Ez egyértelműen a fejkendőkényszer bevezetése a hátsó ajtón keresztül a nyolcéves kort betöltött lányok számára. Egy nyolcéves kislányt nem szabad egy darab szövet mögé rejteni, egy nyolcéves gyermeknek egyszerűen gyereknek kell lennie

– fogalmazott a tárcavezető.

Claudia Bauer osztrák integrációs miniszter (Fotó: wikipedia)

A miniszter szerint a fejkendő nem pusztán vallási szimbólum

Claudia Bauer hangsúlyozta, hogy a fejkendő kérdése túlmutat a vallásszabadságon, és szerinte a kiskorú lányok önrendelkezését is érinti.

A fejkendő nem egy ártalmatlan ruhadarab, hanem az elnyomás és a lányok feletti kontroll egyik eszköze már egészen fiatal korban

– jelentette ki. A miniszter hozzátette: célja, hogy a lányok szabadon, saját döntéseik alapján fejlődhessenek, és ne kerüljenek olyan társadalmi vagy vallási nyomás alá, amely korlátozza őket.

Ismét napirenden a gyermekek fejkendőviselésének tilalma

Bauer szerint az IGGÖ állásfoglalása egyértelműen igazolja az osztrák kormány korábbi törekvéseit, amelyek a gyermekkorú lányok fejkendőviselésének korlátozását célozták.

A kérdés korábban is rendszeresen viták tárgya volt Ausztriában. 

A támogatók szerint a tilalom a gyermekek védelmét és az integrációt szolgálja, míg ellenzői úgy vélik, hogy az államnak nem szabad beavatkoznia a vallási közösségek belső ügyeibe.

Borítókép: Az iszlám szabályozás a nyolcadik évtől kötelezné a kislányokat a fejkendő viselésre Ausztriában (Fotó: AFP)

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