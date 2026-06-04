Az osztrák miniszter szerint elfogadhatatlan a kislányokra nehezedő vallási kényszer

Bár a határozat formálisan önkéntes döntésként hivatkozik a viseletre, egyúttal hangsúlyozza, hogy az iszlám vallási előírásainak megfelelő magatartásról van szó.
Az ügy jelentős visszhangot váltott ki az osztrák politikában. Claudia Bauer integrációs miniszter élesen bírálta az állásfoglalást, írja az Exxpress.
Ez egyértelműen a fejkendőkényszer bevezetése a hátsó ajtón keresztül a nyolcéves kort betöltött lányok számára. Egy nyolcéves kislányt nem szabad egy darab szövet mögé rejteni, egy nyolcéves gyermeknek egyszerűen gyereknek kell lennie
– fogalmazott a tárcavezető.
A miniszter szerint a fejkendő nem pusztán vallási szimbólum
Claudia Bauer hangsúlyozta, hogy a fejkendő kérdése túlmutat a vallásszabadságon, és szerinte a kiskorú lányok önrendelkezését is érinti.
A fejkendő nem egy ártalmatlan ruhadarab, hanem az elnyomás és a lányok feletti kontroll egyik eszköze már egészen fiatal korban
– jelentette ki. A miniszter hozzátette: célja, hogy a lányok szabadon, saját döntéseik alapján fejlődhessenek, és ne kerüljenek olyan társadalmi vagy vallási nyomás alá, amely korlátozza őket.
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