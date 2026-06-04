Az osztrák miniszter szerint elfogadhatatlan a kislányokra nehezedő vallási kényszer

Bár a határozat formálisan önkéntes döntésként hivatkozik a viseletre, egyúttal hangsúlyozza, hogy az iszlám vallási előírásainak megfelelő magatartásról van szó.

Brisantes Schreiben: Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich will Kopftuch für Achtjährige – die sich am Mondkalender orientiert ... https://t.co/Vybd67QmQY pic.twitter.com/J48Jp5xrTn — Kronen Zeitung (@krone_at) May 30, 2026

Az ügy jelentős visszhangot váltott ki az osztrák politikában. Claudia Bauer integrációs miniszter élesen bírálta az állásfoglalást, írja az Exxpress.

Ez egyértelműen a fejkendőkényszer bevezetése a hátsó ajtón keresztül a nyolcéves kort betöltött lányok számára. Egy nyolcéves kislányt nem szabad egy darab szövet mögé rejteni, egy nyolcéves gyermeknek egyszerűen gyereknek kell lennie

– fogalmazott a tárcavezető.

Claudia Bauer osztrák integrációs miniszter (Fotó: wikipedia)

A miniszter szerint a fejkendő nem pusztán vallási szimbólum

Claudia Bauer hangsúlyozta, hogy a fejkendő kérdése túlmutat a vallásszabadságon, és szerinte a kiskorú lányok önrendelkezését is érinti.

A fejkendő nem egy ártalmatlan ruhadarab, hanem az elnyomás és a lányok feletti kontroll egyik eszköze már egészen fiatal korban

– jelentette ki. A miniszter hozzátette: célja, hogy a lányok szabadon, saját döntéseik alapján fejlődhessenek, és ne kerüljenek olyan társadalmi vagy vallási nyomás alá, amely korlátozza őket.