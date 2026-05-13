A bécsi muszlim bevándorlók fele szerint az iszlám szabályai fontosabbak a nyugati törvényeknél

Egy új osztrák tanulmány megdöbbentő vallási neveltetést és Nyugat-ellenes érzelmeket tárt fel a fiatal bécsi muszlimok körében. A május 11-én megjelent, A fiatal bevándorlók attitűdjei Bécsben című tanulmány szerint a muszlim fiatalok 41 százaléka úgy véli, hogy vallásuk szabályai az osztrák törvények felett állnak. Összehasonlításképpen a keresztény bevándorlók körében mindössze 21 százalék nyilatkozott így.

Forrás: Brussels Signal2026. 05. 13. 4:55
A muszlim fiatalok 41 százaléka úgy véli, hogy vallásuk szabályai az osztrák törvények felett állnak
Aggasztó, hogy az ausztriai fiatal muszlimok milyen arányban lennének készek fegyvert fogni a hitükért.

Kenan Güngör integrációs szakértő a Der Standardnak májusban arról beszélt, hogy a tanulmány egyértelmű tendenciát mutatott. Mint mondta: 

A demokráciaellenes, szélsőséges nézetek gyakoribbak a muszlim fiatalok körében, mint más csoportoknál.

Egyre több muszlim gyermek jár a bécsi állami iskolákba: a város oktatási hatóságának legfrissebb adatai szerint a muszlimok már a bécsi állami iskolák 114 ezer tanulójának 42 százalékát teszik ki, és további növekedés várható.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Ausztriában heves vitát robbantott ki az a jogszabály, amely megtiltja a 14 év alatti tanulóknak, hogy fejkendőt viseljenek az iskolákban. A már több tartományban hatályos szabályozás ellen civil és jogvédő szervezetek tiltakoznak, szerintük a törvény diszkriminatív a muszlim közösséggel szemben, és alkotmányossági kérdéseket is felvet. Egyelőre csak figyelmeztetésben részesíthetik a szabályszegő muszlim diákokat, de a következő tanévtől pénzbírság is kiszabható lesz.

Több tanulmány is arra figyelmeztet, hogy a bécsi muszlim fiatalok nemcsak vallásosabbak az átlagnál, hanem gyakrabban képviselnek elutasító vagy szélsőséges nézeteket. 

Ausztriában a muszlim lakosság száma 2015 óta gyorsan növekszik. Becslések szerint jelenleg mintegy nyolcszázezer muszlim él az országban, ami a lakosság kilenc százaléka. Összehasonlításképpen: a szövetségi statisztikai hivatal adatai szerint 2001-ben a lakosságnak még csak négy százaléka volt muszlim.

Aránytalanul sok muszlim bevándorló érkezik Bécsbe: sokakat a bőkezű szociális juttatások és az a lehetőség vonz, hogy egymás között élhetnek anélkül, hogy komolyabb nyomás nehezedne rájuk az integráció terén. 2021-re Bécs lakosságának 15 százaléka volt muszlim. Míg húsz évvel ezelőtt az ausztriai muszlim lakosság főként török vendégmunkásokból, boszniai háborús menekültekből és leszármazottaikból állt, 2015 óta egyre több bevándorló érkezik arab országokból – például Irakból és Szíriából –, valamint Afganisztánból. Güngör szerint 

ez az ausztriai muszlim közösséget is megváltoztatta, mivel az újonnan érkezők és gyermekeik az iszlám merevebb és radikálisabb változatát követik.

Dominik Nepp, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi vezetője május 12-én úgy nyilatkozott, hogy az új tanulmány rendkívül veszélyes fejleményt mutatott ki. Hozzátette: Michael Ludwig, Bécs szociáldemokrata polgármestere több ezer embert vont be a jóléti rendszerbe anélkül, hogy kötelezővé tette volna számukra az integrációt vagy bármilyen következményt helyezett volna kilátásba annak megtagadásáért.

Ezek az emberek bőkezű szociális juttatásokban részesültek, önkormányzati lakásokat kaptak, a tömeges migráció pedig mára évente több mint kétmilliárd euróba kerül nekünk.

– Ma már láthatjuk ennek eredményét: párhuzamos társadalmak alakultak ki, erősödik az iszlamizmus, és egyre több fiatal utasítja el a jogrendszerünket – zárta a szavait Nepp.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
