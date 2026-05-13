A bécsi muszlim bevándorlók fele szerint az iszlám szabályai fontosabbak a nyugati törvényeknél

Aggasztó, hogy az ausztriai fiatal muszlimok milyen arányban lennének készek fegyvert fogni a hitükért. Fotó: AFP

Kenan Güngör integrációs szakértő a Der Standardnak májusban arról beszélt, hogy a tanulmány egyértelmű tendenciát mutatott. Mint mondta:

A demokráciaellenes, szélsőséges nézetek gyakoribbak a muszlim fiatalok körében, mint más csoportoknál.

Egyre több muszlim gyermek jár a bécsi állami iskolákba: a város oktatási hatóságának legfrissebb adatai szerint a muszlimok már a bécsi állami iskolák 114 ezer tanulójának 42 százalékát teszik ki, és további növekedés várható.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Ausztriában heves vitát robbantott ki az a jogszabály, amely megtiltja a 14 év alatti tanulóknak, hogy fejkendőt viseljenek az iskolákban. A már több tartományban hatályos szabályozás ellen civil és jogvédő szervezetek tiltakoznak, szerintük a törvény diszkriminatív a muszlim közösséggel szemben, és alkotmányossági kérdéseket is felvet. Egyelőre csak figyelmeztetésben részesíthetik a szabályszegő muszlim diákokat, de a következő tanévtől pénzbírság is kiszabható lesz.

Több tanulmány is arra figyelmeztet, hogy a bécsi muszlim fiatalok nemcsak vallásosabbak az átlagnál, hanem gyakrabban képviselnek elutasító vagy szélsőséges nézeteket.