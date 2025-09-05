Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Bécs a gyermekeken spórol, a migráns nagycsaládokat alig érinti a megszorítás

A bécsi városvezetés újabb megszorításokat jelentett be a szociális minimumellátás rendszerében, ám a terhet elsősorban az osztrák családok viselik majd. A legnagyobb támogatásokat felvevő migráns nagycsaládokat a változások szinte egyáltalán nem érintik.

Migránsok sétálnak egy bécsi utcán Fotó: Alex Halada Forrás: APA-AFP
Bécs szociáldemokrata (SPÖ) polgármestere, Michael Ludwig szerint az intézkedések célja a rendszer hosszú távú biztosítása és célzottabb működtetése, írta az Origo.

Bécs
Michael Ludwig (SPÖ), Bécs polgármestere. Fotó: APA-AFP/Helmut Fohringer

A legfontosabb változtatások: a gyermekek után is levonják a lakhatási költségeket a bérleti támogatásból, ahogyan ez eddig csak a felnőtteknél volt szokásos. Ez a város számításai szerint évi húszmillió euró megtakarítást jelenthet. Többgyermekes családoknál ez akár havi négyszáz eurós csökkentést is eredményezhet. A lakóközösségek támogatását is átalakítják: a jövőben nem különálló egyénekként, hanem családhoz hasonló egységként kezelik őket. Ezzel évente további 75 millió eurót spórolna a város. Óvodakötelezettség vezetnek be hároméves kortól, amit a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) azzal indokol, hogy így könnyebben vissza lehet vezetni a szülőket a munkaerőpiacra.

Összességében az intézkedéscsomag évente körülbelül 115 millió euró megtakarítást céloz.

 

A terv a migránsoknak kedvez

Az ellenzék azonban élesen bírálja a tervet. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi vezetője, Dominik Nepp színjátéknak nevezte a reformot, és hangsúlyozta: a minimálellátás költségeinek nagy részét továbbra is a nem osztrák állampolgárok viszik el. 

Nepp szerint a rendszer igazságtalan, hiszen miközben szír és afganisztáni nagycsaládok több ezer eurót kapnak havonta, osztrák családok, egyedülálló szülők és alacsony nyugdíjból élők a mindennapi megélhetésért küzdenek. 

A Szabadságpárt ezért azt követeli, hogy a szociális juttatásokat kössék állampolgársághoz.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) is bírálta a városvezetést, amiért a támogatás továbbra sem igazodik a családok méretéhez, így Bécs a kritikusok szerint továbbra is „szociális mágnes” marad.

 

Bécs cáfol

Az osztrák főváros vezetése szerint a tervezett átalakítások nem megszorítások, hanem a szociális rendszer igazságosabbá tételét szolgálják. Ludwig polgármester úgy fogalmazott: 

A rendelkezésre álló forrásokat igazságosabban és célzottabban kell felhasználni, anélkül, hogy bárkit is nyomorba taszítanánk.

Az azonban tény, hogy a legnagyobb összegeket kapó harmadik országbeli nagycsaládokat a változtatások alig érintik, miközben a terhet főként többgyermekes osztrák háztartások, lakóközösségek, illetve a város adófizetői viselik majd.

 

Borítókép: Migránsok sétálnak egy bécsi után (Fotó: APA/AFP/Alex Halada) 

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

