Bécs szociáldemokrata (SPÖ) polgármestere, Michael Ludwig szerint az intézkedések célja a rendszer hosszú távú biztosítása és célzottabb működtetése, írta az Origo.
Bécs a gyermekeken spórol, a migráns nagycsaládokat alig érinti a megszorítás
A bécsi városvezetés újabb megszorításokat jelentett be a szociális minimumellátás rendszerében, ám a terhet elsősorban az osztrák családok viselik majd. A legnagyobb támogatásokat felvevő migráns nagycsaládokat a változások szinte egyáltalán nem érintik.
A legfontosabb változtatások: a gyermekek után is levonják a lakhatási költségeket a bérleti támogatásból, ahogyan ez eddig csak a felnőtteknél volt szokásos. Ez a város számításai szerint évi húszmillió euró megtakarítást jelenthet. Többgyermekes családoknál ez akár havi négyszáz eurós csökkentést is eredményezhet. A lakóközösségek támogatását is átalakítják: a jövőben nem különálló egyénekként, hanem családhoz hasonló egységként kezelik őket. Ezzel évente további 75 millió eurót spórolna a város. Óvodakötelezettség vezetnek be hároméves kortól, amit a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) azzal indokol, hogy így könnyebben vissza lehet vezetni a szülőket a munkaerőpiacra.
Összességében az intézkedéscsomag évente körülbelül 115 millió euró megtakarítást céloz.
A terv a migránsoknak kedvez
Az ellenzék azonban élesen bírálja a tervet. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi vezetője, Dominik Nepp színjátéknak nevezte a reformot, és hangsúlyozta: a minimálellátás költségeinek nagy részét továbbra is a nem osztrák állampolgárok viszik el.
Nepp szerint a rendszer igazságtalan, hiszen miközben szír és afganisztáni nagycsaládok több ezer eurót kapnak havonta, osztrák családok, egyedülálló szülők és alacsony nyugdíjból élők a mindennapi megélhetésért küzdenek.
A Szabadságpárt ezért azt követeli, hogy a szociális juttatásokat kössék állampolgársághoz.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) is bírálta a városvezetést, amiért a támogatás továbbra sem igazodik a családok méretéhez, így Bécs a kritikusok szerint továbbra is „szociális mágnes” marad.
Bécs cáfol
Az osztrák főváros vezetése szerint a tervezett átalakítások nem megszorítások, hanem a szociális rendszer igazságosabbá tételét szolgálják. Ludwig polgármester úgy fogalmazott:
A rendelkezésre álló forrásokat igazságosabban és célzottabban kell felhasználni, anélkül, hogy bárkit is nyomorba taszítanánk.
Az azonban tény, hogy a legnagyobb összegeket kapó harmadik országbeli nagycsaládokat a változtatások alig érintik, miközben a terhet főként többgyermekes osztrák háztartások, lakóközösségek, illetve a város adófizetői viselik majd.
Borítókép: Migránsok sétálnak egy bécsi után (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)
