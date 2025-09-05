Bécs a gyermekeken spórol, a migráns nagycsaládokat alig érinti a megszorítás

A legfontosabb változtatások: a gyermekek után is levonják a lakhatási költségeket a bérleti támogatásból, ahogyan ez eddig csak a felnőtteknél volt szokásos. Ez a város számításai szerint évi húszmillió euró megtakarítást jelenthet. Többgyermekes családoknál ez akár havi négyszáz eurós csökkentést is eredményezhet. A lakóközösségek támogatását is átalakítják: a jövőben nem különálló egyénekként, hanem családhoz hasonló egységként kezelik őket. Ezzel évente további 75 millió eurót spórolna a város. Óvodakötelezettség vezetnek be hároméves kortól, amit a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) azzal indokol, hogy így könnyebben vissza lehet vezetni a szülőket a munkaerőpiacra.

Összességében az intézkedéscsomag évente körülbelül 115 millió euró megtakarítást céloz.

A terv a migránsoknak kedvez

Az ellenzék azonban élesen bírálja a tervet. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) bécsi vezetője, Dominik Nepp színjátéknak nevezte a reformot, és hangsúlyozta: a minimálellátás költségeinek nagy részét továbbra is a nem osztrák állampolgárok viszik el.