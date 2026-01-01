Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

békeminiszterelnökmagyarországháborúbrüsszelorbán viktor

Ezt a három dolgot kívánta Orbán Viktor a magyaroknak az újévre, felrobbant az internet

A miniszterelnök a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában is, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez. Éjfélkor a miniszterelnök a Facebook-oldalára is kiposztolta, mit kíván 2026-ra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 7:43
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Béke, béke, béke – írta közösségi oldalán a miniszterelnök az újév első perceiben. Orbán Viktor közölte, 

ezt kívánja 2026-ra, és mindenkinek boldog új évet kívánt. 

A kormányfő posztját rengetegen, már reggelre több mint 37 ezren kedvelték a közösségi oldalán. 

A miniszterelnök a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában is, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök. Úgy látja:

A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

A kormányfő azt kérte a választóktól, erősítsék meg abban, hogy

 kívül tartsa Magyarországot az európai háborús szövetségből. 

– A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének – tette hozzá a miniszterelnök, aki az interjú végén békés új évet kívánt minden magyarnak.

Béke, béke, béke

– fogalmazta meg az új évre a legfontosabb kívánságát Orbán Viktor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.