Ezt a három dolgot kívánta Orbán Viktor a magyaroknak az újévre, felrobbant az internet

Béke, béke, béke – írta közösségi oldalán a miniszterelnök az újév első perceiben. Orbán Viktor közölte,

ezt kívánja 2026-ra, és mindenkinek boldog új évet kívánt.

A kormányfő posztját rengetegen, már reggelre több mint 37 ezren kedvelték a közösségi oldalán.

A miniszterelnök a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában is, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök. Úgy látja:

A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

A kormányfő azt kérte a választóktól, erősítsék meg abban, hogy

kívül tartsa Magyarországot az európai háborús szövetségből.

– A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének – tette hozzá a miniszterelnök, aki az interjú végén békés új évet kívánt minden magyarnak.

Béke, béke, béke

– fogalmazta meg az új évre a legfontosabb kívánságát Orbán Viktor.