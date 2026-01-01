Ezt a három dolgot kívánta Orbán Viktor a magyaroknak az újévre, felrobbant az internet

Béke, béke, béke – írta közösségi oldalán a miniszterelnök az újév első perceiben. Orbán Viktor közölte,
ezt kívánja 2026-ra, és mindenkinek boldog új évet kívánt.
A kormányfő posztját rengetegen, már reggelre több mint 37 ezren kedvelték a közösségi oldalán.
A miniszterelnök a békéről és a háborúból való kimaradásról beszélt szerdai évértékelő interjújában is, ahol úgy fogalmazott, a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.
2026 a háborús döntés éve lesz
– húzta alá a miniszterelnök. Úgy látja:
A tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.
A kormányfő azt kérte a választóktól, erősítsék meg abban, hogy
kívül tartsa Magyarországot az európai háborús szövetségből.
– A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének – tette hozzá a miniszterelnök, aki az interjú végén békés új évet kívánt minden magyarnak.
Béke, béke, béke
– fogalmazta meg az új évre a legfontosabb kívánságát Orbán Viktor.
