Magyarország legnagyobb versenyelőnye az egységes vezetés + videó

Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök fontosnak tartja, hogy a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött hozzanak meg döntéseket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 19:57
– A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak – jelentette ki Orbán Viktor a szilveszteri évértékelő interjújában.

Budapest, 2025. december 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad szilveszterkor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország azért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket vagy elhárít komoly veszélyeket, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.

A miniszterelnök azt mondta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött kell meghozni, mert

ha »partizán döntések«, egyedi döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, elvezethet oda, hogy a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fogott ki, és akkor rossz döntés születik,

aminek messze ható következményei lesznek. – Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke – tette hozzá.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


