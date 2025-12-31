Magyarország legnagyobb versenyelőnye az egységes vezetés + videó

– A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye ma Magyarországnak – jelentette ki Orbán Viktor a szilveszteri évértékelő interjújában.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad szilveszterkor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország azért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket vagy elhárít komoly veszélyeket, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van.

A miniszterelnök azt mondta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött kell meghozni, mert

ha »partizán döntések«, egyedi döntések születnek, mint például a kegyelmi ügyben, elvezethet oda, hogy a döntéshozó ítélőképessége éppen rossz napot fogott ki, és akkor rossz döntés születik,

aminek messze ható következményei lesznek. – Ezért sokkal jobban kell hagyatkoznunk az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására. Ennyi a lecke – tette hozzá.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett: a politika a leginkább megújulást követelő szakma a világon mindenhol, aki nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved.