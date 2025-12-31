Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

orbán viktorszilveszterbrüsszelbenkivételesen stabilrendszerpolitika

A családokra és a munkára épül az ország + videó

– Hazánkban nincsen migráció, gender, nincsen brüsszeli alávetettség – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte: itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú gazdaságpolitika, teljesítményre épülő gazdaságpolitika és a családok tisztelete van.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 15:34
– Világos az a három-négy érték, amelyen nyugszik egy ország politikája. Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez is eltér attól, amit Brüsszelben tapasztalunk – jelentette ki a miniszterelnök szilveszteri évértékelő interjújában.

Budapest, 2025. december 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A kormányfő szerint ez az a két pillér, amelyen áll a magyar élet, és ezeket nem lehet feladni.

Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amelyeken ma a magyar társadalom nyugszik, ennek a tizenegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is idesorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Emlékeztetett: itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú gazdaságpolitika, teljesítményre épülő gazdaságpolitika és a családok tisztelete van.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évzáró interjút ad (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

add-square Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja

A béke az áprilisi választás tétje, ha belépünk a háborúba, hadigazdaság lesz, és a magyarok elszegényednek + videó

Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja 5 cikk chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

