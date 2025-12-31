A családokra és a munkára épül az ország + videó

– Világos az a három-négy érték, amelyen nyugszik egy ország politikája. Magyarország ebből a szempontból egy kivételesen stabil európai ország. Van egy munkaalapú gazdasági rendszerünk, ami eltér a brüsszeli hadigazdaság rendszerétől, és van egy családokra épülő társadalmi rendszerünk. Ez is eltér attól, amit Brüsszelben tapasztalunk – jelentette ki a miniszterelnök szilveszteri évértékelő interjújában.

A kormányfő szerint ez az a két pillér, amelyen áll a magyar élet, és ezeket nem lehet feladni.

Ezek azok a stabilitást adó pillérek, amelyeken ma a magyar társadalom nyugszik, ennek a tizenegynéhány millió embernek az élete, még a határon túli magyarokat is idesorolhatjuk. Ebből nem szabad engedni

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Emlékeztetett: itt nincsen migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú gazdaságpolitika, teljesítményre épülő gazdaságpolitika és a családok tisztelete van.