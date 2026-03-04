Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

Rapid extra – Lázár János: Ukrajna veszélyt jelent minden magyar háztartásra + videó

Lázár János kiemelte, a feladat most az, hogy a választások befolyásolása miatt kialakult helyzetet miként lehet megtörni.

2026. 03. 04. 16:22
A feltételezhető ukrán szabotázsakciókról, a tényfeltáró bizottságról, valamint a kormányülésen elhangzott információkról is kérdezte Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője Lázár János építési és közlekedési minisztert.

Már nem politikusok vitájáról, azaz hogy Zelenszkij szereti-e a magyar miniszterelnököt, ez már nem erről szól – fejtette ki a Rapid extrában Lázár János miniszter. Mint fogalmazott, 

amit ma csinál Ukrajna a Barátság kőolajvezeték blokkolásával, az Magyarország minden háztartásának és állampolgárának a veszélyeztetését jelenti.

Erről is sokat beszéltek ma a kormányülésen, valamint arról, hogy meddig áll rendelkezésre az országunk tartaléka. Emlékeztetett Szijjártó Péter keddi megjegyzésére, miszerint mi tovább bírjuk olajjal, mint az ukránok pénzzel, de ha ez az blokkolás sokáig fennmarad, az a magyar háztartásoknak nagy kárt okoz. Kiemelte, a feladat most az, hogy a választások befolyásolása miatt kialakult helyzetet miként lehet megtörni. Hozzátette, 

nemcsak a veszélyek koráról, hanem egy újabb világháború kitöréséről is kellett beszélni a kormányülésen. 

A miniszter elmondta azt is, a magyar ellenzék és Brüsszel azon dolgozik, hogy elvágjanak minket az olcsó energiától, miközben minden kutatás azt jelzi, hogy a magyar lakosság 70-80 százaléka az olcsóbb energiát szeretné. Ha minden információ érdekli önöket és még több is, ami a mai kormányülésen elhangzott, a Rapid extrából kiderül.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

