Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

egyesült államokbrüsszeldonald trumpháborúkormányfőorbán viktor

A béke az áprilisi választás tétje, ha belépünk a háborúba, hadigazdaság lesz, és a magyarok elszegényednek + videó

Nem kevesebb, mint a béke kérdése lesz a jövő áprilisi választások tétje Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök szilveszteri évértékelő interjújában minden korábbinál fontosabbnak nevezte az áprilisi választásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 14:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból – jelentette ki Orbán Viktor a közmédiának adott évértékelő interjújában.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő kijelentette:

– Abban erősítsenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.

A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének – tette hozzá. Emlékeztetett:

– Amikor Donald Trump megnyerte a választást, arra lehetett építeni, hogy az amerikai elnök maga mellé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrajnai háborúnak. Mi is erre építettük a terveinket, de nem ez történt.

Megjegyezte: először fordult elő olyan, hogy az európaiak és az amerikaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben ellentétes álláspontot képviselnek. Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy dönteni kellett, hogy melyik oldalra állunk, az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús terveket támogatjuk.

 

A háborús döntés éve jön

Orbán Viktor szerint a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

2026 a háborús döntés éve lesz

– húzta alá a miniszterelnök. Úgy látja: a tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

A kormányfő úgy látja, mostanra a nyugati világ kettévált. Az Egyesült Államok mást csinál, mint az európaiak. A magyar kormány támogatja az Egyesült Államok békepárti politikáját. Orbán Viktor szerint ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodni az oroszokkal, akkor kinyílna hazánk előtt az orosz piac.

A 2026-os év nagy kérdésének tekinti, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal.

Magyarország elég erős ahhoz, hogy ki tudjon maradni a háborúból – húzta alá. A kormányfő szerint Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek. Az európai vezetők egyeztetései hadi tanácskozásokhoz hasonlítanak – számolt be az uniós csúcsokon szerzett tapasztalatairól. A kormányfő úgy véli, hogy az európai vezetők közel sétálnak a háborús szakadékhoz.

– Hazánk a nyugati szövetségi rendszer része marad, nem akar abból kilépni

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt akarjuk, hogy értelmes döntések szülessenek. Célként jelölte meg, hogy Brüsszelben a békepárti erők jussanak hatalomra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

add-square Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja

Az ellenzéki oldalon azok vannak, akik együtt mennek az európaiakkal a háborúba + videó

Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu