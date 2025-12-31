A béke az áprilisi választás tétje, ha belépünk a háborúba, hadigazdaság lesz, és a magyarok elszegényednek + videó

– 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból – jelentette ki Orbán Viktor a közmédiának adott évértékelő interjújában.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő kijelentette:

– Abban erősítsenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.

A másik út a hadigazdaság, amivel belépünk a háborúba, átszervezik a gazdaságot, a magyarok pénzét elviszik Brüsszelbe, onnan pedig Ukrajnába. Ennek következményeként a magyarok elszegényednének – tette hozzá. Emlékeztetett:

– Amikor Donald Trump megnyerte a választást, arra lehetett építeni, hogy az amerikai elnök maga mellé sodorja az európaiakat és véget vet az ukrajnai háborúnak. Mi is erre építettük a terveinket, de nem ez történt.

Megjegyezte: először fordult elő olyan, hogy az európaiak és az amerikaiak egy stratégiai jelentőségű ügyben ellentétes álláspontot képviselnek. Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy dönteni kellett, hogy melyik oldalra állunk, az amerikai béketörekvéseket vagy a brüsszeli háborús terveket támogatjuk.

A háborús döntés éve jön

Orbán Viktor szerint a 2026-os választáson azt a döntést kell meghozni, hogy Magyarország folytatja a kimaradás politikáját vagy csatlakozik Brüsszelhez.

– húzta alá a miniszterelnök. Úgy látja: a tanulság az, hogy ha egy országban van döntésképesség, belpolitikai stabilitás, akkor brüsszeli és amerikai nyomás ellenére is ki lehet maradni a háborúból.

A kormányfő úgy látja, mostanra a nyugati világ kettévált. Az Egyesült Államok mást csinál, mint az európaiak. A magyar kormány támogatja az Egyesült Államok békepárti politikáját. Orbán Viktor szerint ha az amerikaiaknak sikerülne megállapodni az oroszokkal, akkor kinyílna hazánk előtt az orosz piac.

A 2026-os év nagy kérdésének tekinti, hogy az amerikaiak az európaiak nélkül békét tudnak-e kötni az oroszokkal.

Magyarország elég erős ahhoz, hogy ki tudjon maradni a háborúból – húzta alá. A kormányfő szerint Európában eldöntötték, hogy ők háborúba mennek. Az európai vezetők egyeztetései hadi tanácskozásokhoz hasonlítanak – számolt be az uniós csúcsokon szerzett tapasztalatairól. A kormányfő úgy véli, hogy az európai vezetők közel sétálnak a háborús szakadékhoz.

– Hazánk a nyugati szövetségi rendszer része marad, nem akar abból kilépni

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: azt akarjuk, hogy értelmes döntések szülessenek. Célként jelölte meg, hogy Brüsszelben a békepárti erők jussanak hatalomra.