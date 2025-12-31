Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

orbán viktorszilveszterháborúeurópaellenzék

Az ellenzéki oldalon azok vannak, akik együtt mennek az európaiakkal a háborúba + videó

Az ellenzéki térfélen csak személyi változás történt, lényegi átalakulás nem – mondta Orbán Viktor az évzáró interjújában. A miniszterelnök szerint a baloldalon azok vannak, akik végrehajtanák a különböző brüsszeli követeléseket.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 15:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzópárt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon – fogalmazott Orbán Viktor a szilveszteri évzáró interjúban. A miniszterelnök szerint az ellenzéki oldalon most éppen újjászervezték magukat.

Budapest, 2025. december 31. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) évzáró interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2025. december 31-én. Balról Gulyás István műsorvezető. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott. Az én logikám, politikai felfogásom szerint ott ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem

– tette hozzá.

A kormányfő úgy véli, hogy az ellenzéki oldalon azok vannak, akik elfogadják a migrációs paktumot Brüsszelből. Továbbá az ellenzéki térfélen azok vannak, akik ha háború van, akkor együtt mennek az európaiakkal a háborúba. Emellett ha Brüsszel genderszabályozást követel Magyarországon, akkor hajlandók megtenni.

Ha Európa hadigazdálkodást követel Magyarországtól, akkor hajlandók megtenni

– fogalmazott.

Orbán Viktor leszögezte, hogy az elmúlt időszakban nem az volt a dolga, hogy a kampányversenyfutásba benevezzen, hanem hogy ki tudjunk maradni abból a veszedelemből, amely Magyarországot fenyegeti: a háborúból és a hadigazdálkodásból.

2026-ban is arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből

– jelentette ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

add-square Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja

A béke az áprilisi választás tétje, ha belépünk a háborúba, hadigazdaság lesz, és a magyarok elszegényednek + videó

Orbán Viktor szilveszteri évértékelő interjúja 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu