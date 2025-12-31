Az ellenzéki oldalon azok vannak, akik együtt mennek az európaiakkal a háborúba + videó

– Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzópárt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon – fogalmazott Orbán Viktor a szilveszteri évzáró interjúban. A miniszterelnök szerint az ellenzéki oldalon most éppen újjászervezték magukat.

A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott. Az én logikám, politikai felfogásom szerint ott ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem

– tette hozzá.

A kormányfő úgy véli, hogy az ellenzéki oldalon azok vannak, akik elfogadják a migrációs paktumot Brüsszelből. Továbbá az ellenzéki térfélen azok vannak, akik ha háború van, akkor együtt mennek az európaiakkal a háborúba. Emellett ha Brüsszel genderszabályozást követel Magyarországon, akkor hajlandók megtenni.

Ha Európa hadigazdálkodást követel Magyarországtól, akkor hajlandók megtenni

– fogalmazott.

Orbán Viktor leszögezte, hogy az elmúlt időszakban nem az volt a dolga, hogy a kampányversenyfutásba benevezzen, hanem hogy ki tudjunk maradni abból a veszedelemből, amely Magyarországot fenyegeti: a háborúból és a hadigazdálkodásból.

2026-ban is arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek felhatalmazást. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből

– jelentette ki Orbán Viktor.

