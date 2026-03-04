Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Orbán Viktor a védelmi tanács szerda reggeli üléséről jelentkezett, amelyen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a védelmi tanács folyamatosan ülésezik, mivel egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb. Ismertette, a közel-keleti konfliktus miatt megállapították, hogy Európában a terrorfenyegetés megnőtt, ezért Magyarországon a kormány növelni fogja a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét. A kormányfő közölte,

utasította a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.

Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet

– szögezte le. Ezért a kormánynak meg kell erősítenie a magyar energetikai létesítmények védelmét, mivel az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl. A miniszterelnökhöz eljutott mai jelentést ismertetve elmondta, a Magyar Honvédség katonái 75 helyen vonultak fel.

A kormányfő közölte, arról is döntöttek, hogy Czepek Gábor államtitkár vezetésével felállítanak egy tényfeltáró bizottságot, amelynek feladata lesz, hogy a Barátság kőolajvezeték valóságos állapotát ott a helyszínen fölmérjék.

Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát. Magyarország nem hagyja magát, az ukrán zsarolásnak ellenállunk, az olajblokádot letörjük, és a helyzet rendezéséig minden, az ukránok számára fontos uniós döntést blokkolunk

– zárta a bejelentkezését Orbán Viktor.