Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

európai parlamenttisza pártenergiaMagyar Péter

A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott

Ha Magyarország elesik az olcsó orosz energiától, ellátási problémák léphetnek fel és emelkedhetnek az árak. Ezek a változások nyilvánvalóan ellentétesek a magyar érdekkel, az orosz energiaimport megszüntetése egyedül az ukránok törekvéseit támogatja. Az elmúlt két és fél évben azonban a Tisza Párt képviselői minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavaztak az Európai Parlamentben, amivel nem a magyarok, hanem az ukránok oldalára álltak. A szavazásokról terjedelmes listát állítottunk össze, amiből kiderül, hogy legutóbb február végén, vagyis akkor szavazott egy tiszás az orosz energia ellen, amikor már állt a szállítás a Barátság vezetéken.

Munkatársunktól
2026. 03. 04. 10:30
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Magyarország elemi érdeke, hogy korlátozás nélkül hozzájusson az olcsó és kiszámítható szállítású orosz energiahordozókhoz – ez az állítás most, hogy ismét kiújult a háború a Közel-Keleten, aktuálisabb, mint valaha. Ugyanakkor a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza már a megalakulása óta azon dolgozik, hogy hazánk elessen az orosz olajtól és gáztól. Lapunk összegyűjtötte azokat az eseteket, amikor a tiszások az orosz energiahordozók behozatala és ezzel a magyar érdek ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Hosszú lett a lista.

A mostani összetételű Európai Parlament 2024 nyarán alakult meg, a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter pedig már szeptemberben támogatta a leválást az EP energiaügyi szakbizottságában. A COP29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglalásához fűzött szakbizottsági dokumentum ugyanis azt tartalmazta, 

hogy sürgősen be kell fejezni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz importját az EU-ba.

Alig telt el pár hét, és újra a magyar érdek ellen – és ezzel az egyébként az ukrán mellett – lépett fel a Tisza, immár Magyar Péterrel a soraiban. November közepén a COP29 éghajlatváltozási konferencia kapcsán megszövegezett határozat szintén sürgette az orosz energiaimport betiltását, amit Magyar Péter és a többi hat tiszás EP-képviselő támogatott is a plenáris ülésen.

A következő év elején, 2025 februárjában szintén Lakos Eszter lépett működésbe, amikor a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások kerültek az energiaügyi szakbizottság elé. Ekkor Lakos megszavazta az Oroszországtól való, még fennálló EU-importfüggőségek sürgős megszüntetésére felszólító passzust is.

Kisvártatva újabb lehetősége nyílt a Tisza képviselőjének a magyar érdek ellen szavazni, amit nem is hagyott ki. 2025 júniusában határoztak az orosz energiaimport kivezetésére irányuló uniós programról, amit Lakos Eszter támogatott is a szakbizottságban.

A téma napokon belül az Európai Parlament plenáris ülése elé került, ahol öt tiszás képviselő, köztük Magyar Péter támogatólag szavazott róla.

Az orosz energiaimport betiltását támogató tiszás szavazat az idei esztendőre is maradt. Lakos Eszter az energiaügyi szakbizottságban pár nappal ezelőtt, február 25-én – a 2027-es költségvetés kapcsán – támogatólag szavazott az orosz energiaimport betiltásáról. Szó szerint az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetésének szükségességét szavazta meg. Zárójelben jegyezzük meg: akkor már állt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Ha Magyarország végleg elesne az olcsó orosz energiától, ellátási problémák léphetnek fel és emelkedhetnek az árak. 

Ezek a változások nyilvánvalóan ellentétesek a magyar érdekkel, egyedül az ukránok törekvéseit támogatják.

Ebből pedig az is következik, hogy ezekkel a szavazásokkal a Tisza nem a magyarok, hanem az ukránok oldalára állt.

