A Tisza Brüsszelben minden adandó alkalommal az orosz energia kivezetése mellett szavazott

Magyarország elemi érdeke, hogy korlátozás nélkül hozzájusson az olcsó és kiszámítható szállítású orosz energiahordozókhoz – ez az állítás most, hogy ismét kiújult a háború a Közel-Keleten, aktuálisabb, mint valaha. Ugyanakkor a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza már a megalakulása óta azon dolgozik, hogy hazánk elessen az orosz olajtól és gáztól. Lapunk összegyűjtötte azokat az eseteket, amikor a tiszások az orosz energiahordozók behozatala és ezzel a magyar érdek ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Hosszú lett a lista.

A mostani összetételű Európai Parlament 2024 nyarán alakult meg, a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter pedig már szeptemberben támogatta a leválást az EP energiaügyi szakbizottságában. A COP29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglalásához fűzött szakbizottsági dokumentum ugyanis azt tartalmazta,

hogy sürgősen be kell fejezni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz importját az EU-ba.

Alig telt el pár hét, és újra a magyar érdek ellen – és ezzel az egyébként az ukrán mellett – lépett fel a Tisza, immár Magyar Péterrel a soraiban. November közepén a COP29 éghajlatváltozási konferencia kapcsán megszövegezett határozat szintén sürgette az orosz energiaimport betiltását, amit Magyar Péter és a többi hat tiszás EP-képviselő támogatott is a plenáris ülésen.

A következő év elején, 2025 februárjában szintén Lakos Eszter lépett működésbe, amikor a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások kerültek az energiaügyi szakbizottság elé. Ekkor Lakos megszavazta az Oroszországtól való, még fennálló EU-importfüggőségek sürgős megszüntetésére felszólító passzust is.

Kisvártatva újabb lehetősége nyílt a Tisza képviselőjének a magyar érdek ellen szavazni, amit nem is hagyott ki. 2025 júniusában határoztak az orosz energiaimport kivezetésére irányuló uniós programról, amit Lakos Eszter támogatott is a szakbizottságban.

A téma napokon belül az Európai Parlament plenáris ülése elé került, ahol öt tiszás képviselő, köztük Magyar Péter támogatólag szavazott róla.