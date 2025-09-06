Ennyivel fizetnénk többet a benzinkutaknál, ha nem jönne az orosz olaj

Sokakat érintő kérdést tettek fel a digitális polgári kör (DPK) főcsoportjában a Facebookon. Ez az elmúlt napok egyik legfontosabb gazdasági témájára vonatkozott, mégpedig hogy mennyivel emelkedne az üzemanyagár Magyarországon, ha elvágnák az orosz olajtól.

A 2026-os hazai választásra készülő ellenzéki erő, a Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Magyar Péter pártelnök az augusztus 20-án bemutatott programjának részeként arról tájékoztatott, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik legfontosabb törekvéséhez, és Magyarország nem vásárolna orosz energiát.

Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma súlyos következményekkel járna, hiszen

a benzinért literenként 1026 forintot,

a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni.

A Világgazdaság által megismert kérdés mindezek nyomán kifejezetten arra vonatkozott, hogy a kilátásba helyezett üzemanyag-drágulás, hogyan hatna a hétköznapokban a tankolásra. „Most havonta nagyjából 30 ezer forintot költök benzinre. Ez mennyivel ugrana meg? Konkrét számokat tud valaki mondani?” – szólt a felvetés.

A legnagyobb meglepetésre az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkára, egyben az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke válaszolt, méghozzá forintra pontosan.



Czepek Gábor először is felhívta arra a figyelmet, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan kőolajimportra szorul. Ha az orosz forrás kiesne, annak drámai következményei lennének. Egyrészt azért, mert a másik rendelkezésre álló csővezeték, az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. Továbbá a százhalombattai, illetve a pozsonyi finomítók csak meghatározott orosz és nyugati olaj bekeverésére képesek.

Ugyancsak kardinális szempont, hogy az Adrián beszerezhető olaj jóval többe kerül, mint az orosz. Illetve az is ront a helyzeten, hogy a Horvátország felől Magyarországra belépő Adrián a szállítási díj ötszörös az európai átlaghoz képest. Ez egyfajta horvát büntetés a magyaroknak.

Mindez tehát rövid távon üzemanyaghiányt, középtávon pedig árrobbanást eredményezne. Czepek Gábor a fent említett 1026 forintos benzinárból úgy számolt, hogy a kérdező jelenleg 30 ezer forintos havi tankolása közel duplázódna.

Ha ön 95-ös benzint tankol, akkor havonta 52 515 forintot kellene fizetnie. Dízelnél 53 440 forintot

adott forintra pontos tájékoztatást.