Kényszersorozás és erőszak: civilek állják útját Zelenszkij emberrablóinak + videó

A kényszersorozás a civilek körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt, sokan azonban már nem maradnak tétlenek: egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy járókelők, szomszédok és családtagok is közbelépnek. Az emberek nyíltan szembeszállnak a hatóságokkal, így pár szerencsés megmenekül az elhurcolás elől. Nem mindenki jár azonban ilyen szerencsével: más felvételeken az látható, hogy férfiakat erőszakkal tuszkolnak be járművekbe a toborzók, vagy épp halálra verik őket.

Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Fotó: AFP

Az ukrajnai Ivano-Frankivszkben rögzített videón civilek tömege veszi körül a rendőrautót, amelybe egy férfit ültettek be.

A felvételen hallható, ahogy az emberek tiltakoznak, az autó elé állnak, és megakadályozzák, hogy a jármű elhagyja a helyszínt.

Úgy tűnik, az emberek már készek nyíltan fellépni az ellen, hogy szeretteiket vagy szomszédaikat elhurcolják.