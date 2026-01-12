kényszersorozásUkrajnakatonai toborzásTCKZelenszkijorosz-ukrán háború

Kényszersorozás és erőszak: civilek állják útját Zelenszkij emberrablóinak + videó

Ukrajnában az új évben sem fogják vissza magukat Zelenszkij emberrablói, a civilek azonban egyre bátrabban lépnek fel az erőszak ellen. A kényszersorozás eddig nem látott mértékű ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak, amikor civileket próbálnak elhurcolni az utcáról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 3:00
Ukrajnában az új évben sem fogják vissza magukat Zelenszkij emberrablói Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kényszersorozás a civilek körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt, sokan azonban már nem maradnak tétlenek: egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy járókelők, szomszédok és családtagok is közbelépnek. Az emberek nyíltan szembeszállnak a hatóságokkal, így pár szerencsés megmenekül az elhurcolás elől. Nem mindenki jár azonban ilyen szerencsével: más felvételeken az látható, hogy férfiakat erőszakkal tuszkolnak be járművekbe a toborzók, vagy épp halálra verik őket.

Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Fotó: AFP

Az ukrajnai Ivano-Frankivszkben rögzített videón civilek tömege veszi körül a rendőrautót, amelybe egy férfit ültettek be. 

A felvételen hallható, ahogy az emberek tiltakoznak, az autó elé állnak, és megakadályozzák, hogy a jármű elhagyja a helyszínt.

 Úgy tűnik, az emberek már készek nyíltan fellépni az ellen, hogy szeretteiket vagy szomszédaikat elhurcolják.

Újabb incidens történt Ungváron

Hasonló jelenet játszódott le Ungváron: a TCK emberei egy fiatal fiút tuszkoltak a buszba, ám a helyiek ezúttal is közbeléptek.

A felvételeken egy nő – vélhetően a fiú hozzátartozója – kétségbeesetten szállt fel a buszra, míg egy idősebb férfi a jármű elé ugrott, hogy megakadályozza az indulást. 

A szomszédok közben telefonáltak és videóra vették az eseményeket. A civilek fellépése végül eredményes volt: a fiút kiszabadították.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében pedig nő a félelem és a bizalmatlanság. Novemberben az ukrajnai Cserkasziban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események. Egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. A járműből három katonai egyenruhás és egy rendőrségi ruhát viselő férfi szállt ki. 

A szemtanú szerint a csoport röviden köszöntötte a férfit, majd hirtelen arcon ütötték.

Kijev belvárosában is erőszakos jelenetek szemtanúi lehettek a járókelők decemberben: a TCK munkatársai megpróbáltak kirángatni egy férfit a boltból, miközben gépfegyveres tisztek álltak lesben. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Nyáron a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni.

Borítókép: Ukrán tiszt akcióban (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább az uniós támogatásért

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu