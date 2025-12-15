kényszersorozásukrajnai háborúKijevtckZelenszkij

A boltból rángattak ki egy civilt Zelenszkij emberrablói + videó

Kijev belvárosában a napokban ismét erőszakos jelenetek szemtanúi lehettek a járókelők: a TCK munkatársai megpróbáltak kirángatni egy férfit egy boltból, miközben gépfegyveres tisztek álltak lesben. Az eset jól mutatja, hogy Ukrajnában a kényszersorozás mindennapossá vált, és a társadalmi félelem új szintre emelkedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 22:28
Ukrajnában továbbra sem szűnik a civilek elleni erőszak, és a kényszersorozások sem hagytak alább Forrás: AFP
Ukrajnában a tartós háború és a katonai mozgósítások miatt egyre nő a társadalmi feszültség. A kényszersorozás egyre gyakoribb, és a civilek körében félelmet és bizalmatlanságot kelt. Legújabb felvételek pedig azt mutatják, hogy a toborzás sokszor erőszakos módszerekkel történik.

A kényszersorozás egyre gyakoribb, és a civilek körében félelmet és bizalmatlanságot kelt
A kényszersorozás legújabb, sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra. A felvételen látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják kényszeríteni.

A boltokban és az utcákon így már az alapvető nyugalom is megszűnt: a kényszersorozás elől senki sem menekülhet, és mindenki tudja, hogy a sorozók bármikor lecsaphatnak.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak, és a társadalmi feszültség minden család életében érezhető. 

Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, egyre több hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől. 

A félelem és a bizalmatlanság mindennapi életet formál, és az erőszakos sorozás történetei lassan a hétköznapok részévé válnak. Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket, és a kényszersorozás módszerei sokszor inkább emlékeztetnek erőszakos elhurcolásra, semmint jogszerű behívásra. 

A kényszersorozás mindennapos jelenség

Novemberben az ukrajnai Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események. Egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. A járműből három katonai egyenruhás és egy rendőrségi ruhát viselő férfi szállt ki. 

A szemtanú szerint a csoport röviden köszöntötte a férfit, majd hirtelen arcon ütötték, és megpróbálták erőszakkal betuszkolni az autóba. 

Az eset az iskola területén történt, miközben a gyermekek is jelen voltak. A beszámoló alapján a jármű civil rendszámmal közlekedett, és a helyszínen nem történt semmiféle igazoltatás.

Borítókép: A TCK tisztek igazoltatás közben (Fotó: AFP)

