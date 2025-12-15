A boltból rángattak ki egy civilt Zelenszkij emberrablói + videó

Ukrajnában a tartós háború és a katonai mozgósítások miatt egyre nő a társadalmi feszültség. A kényszersorozás egyre gyakoribb, és a civilek körében félelmet és bizalmatlanságot kelt. Legújabb felvételek pedig azt mutatják, hogy a toborzás sokszor erőszakos módszerekkel történik.

A kényszersorozás egyre gyakoribb, és a civilek körében félelmet és bizalmatlanságot kelt Fotó: AFP

A kényszersorozás legújabb, sokkoló példája Kijevben került nyilvánosságra. A felvételen látható, amint négy gépfegyverrel felszerelt TCK-tiszt lesben áll, miközben megpróbálnak egy férfit kihúzni egy boltból. A férfi ellenáll, láthatóan pánikba esik, miközben a tisztek egyre agresszívebben próbálják kényszeríteni.