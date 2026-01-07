Kocsis MátéTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté leleplezte Magyar Péter ördögi tervét + videó

Súlyos politikai engedményeket helyezett kilátásba az EU irányába a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, aki szerint Magyar Péter Brüsszellel kötne alkut az uniós forrásokért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 17:06
Ez Magyar Péter ördögi terve – mutatott rá új videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője több részletet is bemutatott, köztük azt, amelyen a Tisza Párt elnöke hangoztatja: visszahozza a hazánknak járó uniós pénzeket, majd hozzátette, „ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé”.

Mafred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Teknős Miklós )
Mire is gondolhatott Magyar Péter a „más dolgok” alatt? Kocsis Máté összeállította, mit mondtak a Tisza Párt politikusai, amiből ki lehet következtetni.

– Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk – hangoztatta egy interjúban Dávid Dóra tiszás EP-képviselő, amiből egyenesen következik: teljesen behódolnának Brüsszel migrációs tervének. Ezt erősítette meg a tiszások egyik kedvenc szakértője, Simonovits András is. Ő úgy fogalmazott:

kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan.

Kocsis Máté szerint ilyen vállalás lenne még Magyar Péterék részéről felvenni Brüsszel háborúpárti álláspontját. Emlékezetes, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnöknek volt egy olyan elszólása, miszerint elképzelhetőnek tartaná magyar katonák bevetését a szomszédunkban zajló konfliktusba, ha a NATO vagy az Európai Unió tagja lenne. Egy másik alkalommal pedig azt ecsetelte, hogy Ukrajnával nem lehet kapcsolata, viszont ha kormányra kerülnének, akkor majd lesznek telefonszámok, amelyeket „fel lehet éleszteni”.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

