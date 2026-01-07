Kocsis Máté leleplezte Magyar Péter ördögi tervét + videó

Ez Magyar Péter ördögi terve – mutatott rá új videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője több részletet is bemutatott, köztük azt, amelyen a Tisza Párt elnöke hangoztatja: visszahozza a hazánknak járó uniós pénzeket, majd hozzátette, „ezért vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé”.
Mire is gondolhatott Magyar Péter a „más dolgok” alatt? Kocsis Máté összeállította, mit mondtak a Tisza Párt politikusai, amiből ki lehet következtetni.
– Ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit, reprezentatív demokráciában élünk – hangoztatta egy interjúban Dávid Dóra tiszás EP-képviselő, amiből egyenesen következik: teljesen behódolnának Brüsszel migrációs tervének. Ezt erősítette meg a tiszások egyik kedvenc szakértője, Simonovits András is. Ő úgy fogalmazott:
kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan.
Kocsis Máté szerint ilyen vállalás lenne még Magyar Péterék részéről felvenni Brüsszel háborúpárti álláspontját. Emlékezetes, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnöknek volt egy olyan elszólása, miszerint elképzelhetőnek tartaná magyar katonák bevetését a szomszédunkban zajló konfliktusba, ha a NATO vagy az Európai Unió tagja lenne. Egy másik alkalommal pedig azt ecsetelte, hogy Ukrajnával nem lehet kapcsolata, viszont ha kormányra kerülnének, akkor majd lesznek telefonszámok, amelyeket „fel lehet éleszteni”.
