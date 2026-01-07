A minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülés szünetében, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciójához tartozó európai országok előző napi párizsi találkozóján újabb döntés született az ukrajnai háború folytatásáról, amely a közvetlen összecsapás veszélyét teremti meg Oroszországgal.
Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek
A magyar kormány elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését, amely a közvetlen konfrontációt kockáztatja Oroszországgal, és továbbra is meg fogja védeni ettől hazánk lakosságát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, a közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben […] Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika és a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni
– figyelmeztetett. Majd leszögezte, hogy rendkívül veszélyes döntésről van szó, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy megóvja a magyar embereket és családokat az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól. Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy ettől a háborútól Magyarországot csakis egy szuverén kormány tudja megvédeni.
Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni
– vélekedett. Úgy összegezte a mai napot, hogy megerősítették, hogy Magyarország szuverén, nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni Magyarországot. A magyar kormány továbbra is támogatja a béketárgyalásokat, támogatja a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítja Brüsszel legújabb háborús döntését.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Orbán Viktor az ukrán tervek kapcsán elmondta, hogy az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket.
