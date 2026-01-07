biztonsági garanciaNATOUkrajnaPárizsorosz-ukrán háború

Ukrajna háborúpárti szövetségesei veszélybe sodorhatták a tűzszüneti megállapodást

A párizsi hajlandók koalíciója csúcstalálkozón Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben azt vállalták, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet aláírása után katonákat vezényelnek Ukrajnába. A nyilatkozat aláírását többen provokációként értelmezték, ami veszélybe sodorhatja a tűzszüneti tárgyalásokat. Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig korábban egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintenék azokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 13:22
A Párizsi Nyilatkozat aláírásával veszélyes irányt vehet az orosz–ukrán konfliktus Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden Párizsban ült tárgyalóasztalhoz a hajlandók koalíciója, ahol Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá katonák Ukrajnába vezényléséről, amennyiben orosz–ukrán tűzszünet aláírására kerülne sor – számolt be róla az Origo az Independentre hivatkozva.

Párizsban francia és brit katonák Ukrajnába telepítéséről írtak alá megállapodást
Párizsban francia és brit katonák Ukrajnába telepítéséről írtak alá megállapodást. Fotó: AFP

A találkozót követően Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta: a szándéknyilatkozat aláírása jogi alapot teremt a brit és francia haderők ukrajnai tevékenységéhez, valamint katonai infrastruktúra létrehozásához Ukrajnában. Emmanuel Macron francia elnök szerint a nyilatkozat megfelel Donald Trump elvárásainak is, miszerint Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért, mind a katonai jelenlét, mind a védelmi költségvetések növelésével. Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy Németország a közeljövőben csatlakozhat a francia–brit kezdeményezéshez. 

A párizsi találkozón a résztvevők külön köszönetet mondtak Jared Kushnernek és Steve Witkoffnak, akik először vettek részt a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján. A csúcstalálkozó után Kushnert arról kérdezték, hogy Washington katonai segítséget nyújtana-e, ha a békét biztosító szövetséges erőket támadás érné. Válaszában hangsúlyozta: az Egyesült Államok rendkívül határozottan kiáll a biztonsági garanciák mellett, és az elnök betartja a vállalásait. Kushner kiemelte, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák célja, hogy valódi biztosítékokat teremtsenek a jövőbeni kelet-európai konfliktusok megelőzésére.

Az aláírt megállapodás ugyanakkor veszélybe sodorhatja az orosz–ukrán tűzszünettel kapcsolatos terveket, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egyértelműen elutasította külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását a háború lezárása után.

A párizsi nyilatkozatot csak a hajlandók koalíciója írta alá, az Egyesült Államok részvételére vonatkozó konkrét vállalásokat pedig kivették a dokumentumból. Steve Witkoff hangsúlyozta, hogy Trump kitart a biztonsági garanciák mellett, Zelenszkij szerint viszont a garanciákhoz az amerikai kongresszus támogatására is szükség lenne, és Ukrajna számít erre – írja a Politico.

 

Borítókép: A párizsi nyilatkozat aláírásával veszélyes irányt vehet az orosz–ukrán konfliktus (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Tárgyalóasztalhoz ültek a háborúpárti országok vezetői, de Tusk nem túl bizakodó

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu