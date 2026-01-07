Kedden Párizsban ült tárgyalóasztalhoz a hajlandók koalíciója, ahol Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá katonák Ukrajnába vezényléséről, amennyiben orosz–ukrán tűzszünet aláírására kerülne sor – számolt be róla az Origo az Independentre hivatkozva.
Ukrajna háborúpárti szövetségesei veszélybe sodorhatták a tűzszüneti megállapodást
A párizsi hajlandók koalíciója csúcstalálkozón Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben azt vállalták, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet aláírása után katonákat vezényelnek Ukrajnába. A nyilatkozat aláírását többen provokációként értelmezték, ami veszélybe sodorhatja a tűzszüneti tárgyalásokat. Ukrajna nem NATO-tag, de a most aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország – egyébként atomhatalmak – telepítene katonákat Ukrajnába, az oroszok pedig korábban egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintenék azokat.
A találkozót követően Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta: a szándéknyilatkozat aláírása jogi alapot teremt a brit és francia haderők ukrajnai tevékenységéhez, valamint katonai infrastruktúra létrehozásához Ukrajnában. Emmanuel Macron francia elnök szerint a nyilatkozat megfelel Donald Trump elvárásainak is, miszerint Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját védelméért, mind a katonai jelenlét, mind a védelmi költségvetések növelésével. Friedrich Merz német kancellár jelezte, hogy Németország a közeljövőben csatlakozhat a francia–brit kezdeményezéshez.
A párizsi találkozón a résztvevők külön köszönetet mondtak Jared Kushnernek és Steve Witkoffnak, akik először vettek részt a hajlandók koalíciója csúcstalálkozóján. A csúcstalálkozó után Kushnert arról kérdezték, hogy Washington katonai segítséget nyújtana-e, ha a békét biztosító szövetséges erőket támadás érné. Válaszában hangsúlyozta: az Egyesült Államok rendkívül határozottan kiáll a biztonsági garanciák mellett, és az elnök betartja a vállalásait. Kushner kiemelte, hogy az Ukrajnának szánt biztonsági garanciák célja, hogy valódi biztosítékokat teremtsenek a jövőbeni kelet-európai konfliktusok megelőzésére.
Az aláírt megállapodás ugyanakkor veszélybe sodorhatja az orosz–ukrán tűzszünettel kapcsolatos terveket, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban egyértelműen elutasította külföldi csapatok ukrajnai állomásoztatását a háború lezárása után.
A párizsi nyilatkozatot csak a hajlandók koalíciója írta alá, az Egyesült Államok részvételére vonatkozó konkrét vállalásokat pedig kivették a dokumentumból. Steve Witkoff hangsúlyozta, hogy Trump kitart a biztonsági garanciák mellett, Zelenszkij szerint viszont a garanciákhoz az amerikai kongresszus támogatására is szükség lenne, és Ukrajna számít erre – írja a Politico.
Borítókép: A párizsi nyilatkozat aláírásával veszélyes irányt vehet az orosz–ukrán konfliktus (Fotó: AFP)
