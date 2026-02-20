Orbán Viktor a washingtoni Béketanács ülését követően mondott beszédében hangsúlyozta: Magyarország alapító tagként csatlakozott a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testülethez, amely a nemzetközi konfliktusok – különösen a közel-keleti válság – gyakorlati rendezését tűzte ki célul. A miniszterelnök szerint hazánk alapvető érdeke, hogy részt vegyen a békekezdeményezésekben, mivel a háborús térségek instabilitása közvetlen hatással van Európára és a migráció alakulására is – írja az Origo.
Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban
Orbán Viktor a washingtoni Béketanács alakuló ülését követő sajtótájékoztatón a béke jelentőségét emelte ki, és köszönetet mondott Donald Trumpnak az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos békekezdeményezéseiért. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország alapító tagként csatlakozott a testülethez, és továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, miközben kitért az ukrajnai háború és a magyar–ukrán kapcsolatok aktuális kérdéseire is.
Az ukrajnai háború kapcsán úgy fogalmazott: míg az Egyesült Államok békekezdeményezéseket tesz és tárgyalásokat folytat, addig az európai vezetők a háború folytatása mellett döntöttek. Orbán Viktor szerint Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.
A miniszterelnök külön kitért arra, hogy álláspontja szerint Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar belpolitikába. Úgy fogalmazott: Kijev érdeke a magyarországi zűrzavar, mivel a jelenlegi kormány békepárti álláspontja nem egyezik az ukrán vezetéssel. Hozzátette: az energiaellátás körüli feszültségek és az olajszállítás kérdése is része annak a nyomásgyakorlásnak, amely gazdasági bizonytalanságot okozhat. A miniszterelnök szerint a választás egyik tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e békepárti álláspontját. Kiemelte: Ukrajna érdekelt abban, hogy „ukránbarát kormány” jöjjön létre Magyarországon, ezért többek között az energiaellátás kérdésén keresztül gyakorol nyomást.
Ezzel összefüggésben Orbán Viktor elmondta: a magyar szolgálatok információi szerint Ukrajna informatikai támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és erről a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is tárgyalt.
A kormányfő arról is beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásáért azok felelősek, „akik fölrobbantották az Északi Áramlatot”, és kijelentette: Ukrajna áll a döntés mögött. Hangsúlyozta, hogy a vezeték műszakilag működőképes, nincs technikai akadálya az olajszállítás újraindításának, így a leállítás politikai döntés következménye.
Hozzátette: az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében Ukrajna nem veszélyeztetheti uniós tagállamok energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben Magyarország és Szlovákia került hátrányba, ezért Brüsszelnek szerződéses kötelezettsége kiállni a két tagállam mellett.
Úgy fogalmazott: az Európai Bizottságnak az ukrán féllel szemben kell érvényesítenie a megállapodásban foglaltakat, és garantálnia kell, hogy az uniós tagállamok energiabiztonsága ne sérüljön.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Ukrajna részéről tapasztalt lépéseket Magyarországgal szemben „nyíltan ellenségesnek” tartja. Álláspontja szerint az energiaellátás területén okozott bizonytalanság, az uniós pénzügyi kötelezettségek erőltetése, valamint az olcsó orosz energiáról való leválasztásra irányuló szankciós törekvések Magyarország érdekeivel ellentétes lépések.
Úgy fogalmazott:
az ukrán–magyar viszony azért éleződött ki, mert az ukrán vezetés ellenségként tekint azokra, akik nem támogatják álláspontját. Hozzátette ugyanakkor, hogy a háború lezárását követően lehetőség nyílhat a kapcsolatok normalizálására.
A Béketanács szerepéről szólva a miniszterelnök hangsúlyozta: a kezdeményezés konkrét vállalások mentén kíván fellépni a nemzetközi válságok kezelésében, és Magyarország számára stratégiai jelentőségű a részvétel. Orbán Viktor szerint hazánk nem elszigetelődik, hanem olyan együttműködésekben vesz részt, amelyek a béketeremtést szolgálják.
Beszédében megköszönte az amerikai elnök béketeremtésre irányuló erőfeszítéseit, és elmondta: véleménye szerint egy Trump-adminisztráció alatt nem tört volna ki az orosz–ukrán háború.
Orbán Viktor kiemelte: Magyarország az egyetlen európai uniós ország, amely alapító tagként, a legmagasabb szinten képviselteti magát a Béketanácsban. Hangsúlyozta, hogy Trump hivatalba lépése lehetőséget teremt a béketeremtési kezdeményezések megerősítésére Gázában és Ukrajnában is.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a hagyományos nemzetközi szervezetek az elmúlt évtizedekben nem tudták megfelelően betölteni békefenntartó szerepüket, ezért új együttműködési formákra van szükség. Felszólalását azzal zárta, hogy Magyarország büszke arra, hogy az alapító tagok között lehet.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság
Így reagált a testület.
Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása
Az Európai Bizottság szerint véletlenül sem akarnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték miatt.
Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett
Brutális.
Szijjártó Péter: Hatszáz új munkahelyet hoz létre a Master Good Kft.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a beruházással a kis- és középvállalkozások is jól járnak.
Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság
Így reagált a testület.
Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása
Az Európai Bizottság szerint véletlenül sem akarnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték miatt.
Halálos áldozata is van az ítéletidőnek, van, ahol 40 centi hó esett
Brutális.
Szijjártó Péter: Hatszáz új munkahelyet hoz létre a Master Good Kft.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a beruházással a kis- és középvállalkozások is jól járnak.
