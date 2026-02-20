Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban

Ezzel összefüggésben Orbán Viktor elmondta: a magyar szolgálatok információi szerint Ukrajna informatikai támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és erről a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is tárgyalt.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárásáért azok felelősek, „akik fölrobbantották az Északi Áramlatot”, és kijelentette: Ukrajna áll a döntés mögött. Hangsúlyozta, hogy a vezeték műszakilag működőképes, nincs technikai akadálya az olajszállítás újraindításának, így a leállítás politikai döntés következménye.

Hozzátette: az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás értelmében Ukrajna nem veszélyeztetheti uniós tagállamok energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint a jelenlegi helyzetben Magyarország és Szlovákia került hátrányba, ezért Brüsszelnek szerződéses kötelezettsége kiállni a két tagállam mellett.

Úgy fogalmazott: az Európai Bizottságnak az ukrán féllel szemben kell érvényesítenie a megállapodásban foglaltakat, és garantálnia kell, hogy az uniós tagállamok energiabiztonsága ne sérüljön.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Ukrajna részéről tapasztalt lépéseket Magyarországgal szemben „nyíltan ellenségesnek” tartja. Álláspontja szerint az energiaellátás területén okozott bizonytalanság, az uniós pénzügyi kötelezettségek erőltetése, valamint az olcsó orosz energiáról való leválasztásra irányuló szankciós törekvések Magyarország érdekeivel ellentétes lépések.