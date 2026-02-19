BéketanácsOrbán ViktorDonald Trump

Magyarország szerepe meghatározó a Béketanácsban

Január 22-én, Donald Trump elnök kezdeményezésére alakult meg a nemzetközi szervezet, amelynek Magyarország alapító tagja. A tanács eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a Gázai övezetben, Izrael és a Hamász között létrejött megállapodást felügyelje. A testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. Orbán Viktor kormányfő is felszólal a Béketanács első ülésén Washingtonban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 6:10
Január 22-én írták alá a Béketanács alapító okiratát Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Donald Trump amerikai elnök január 18-án levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a Béketanácsba, hogy legyen a szervezet alapító tagja.

A Béketanács 2026. január 22-án alakult meg, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A nemzetközi testület, amelynek Magyarország alapító tagja, eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a Gázai övezetben, Izrael és a Hamász között létrejött megállapodást felügyelje, ám a Donald Trump kezdeményezésére alapított testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen: a globális stabilitás előmozdítása, valamint a tartós béke biztosítása a szervezet célja, a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben. A tanács létrehozása egybeesett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának elindításával, amely véget vetett Izrael gázai háborújának. 

A Béketanács működési rendje szerint minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntések egyszerű többséggel születnek. Az elvégzett feladatokról a végrehajtó tanács negyedévente számol be a testületnek, amelynek elnöke Donald Trump.

A Béketanácsba szóló meghívást, Magyarország mellett a szintén uniós tagállam, Bulgária, valamint többek között Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, Törökország, Azerbajdzsán, Belarusszia is elfogadta. Olaszország, Románia és Görögország megfigyelőként vesz részt a tanács első ülésén. 

Németország, Lengyelország és Franciaország kategorikusan elutasította a Béketanácsban való részvételt.

Magyarország a béke pártján

A Béketanács alapító okiratát Davosban írták alá, a Világgazdasági Fórum keretében megtartott ceremónián Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, akit Trump kemény vezetőként méltatott, mielőtt a magyar kormányfő is ellátta kézjegyével az alapító okiratot. 

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon

– számolt be Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát

– fogalmazott Orbán Viktor.

Marco Rubio magyarországi látogatása során köszönetet mondott a magyar miniszterelnöknek, a Béketanácsban betöltött, nélkülözhetetlen pozíciójáért. 

Nem mindenki tagja a Béketanácsának, és – különböző okokból – nem mindenki lehet résztvevő. De ön az, és ott volt az első naptól kezdve. És ez ismét sokat elárul Trump elnök és Orbán Viktor közötti személyes kapcsolatról

– hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter.

Magyarország a Béketanács washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítései mellett, miután a kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt Washingtonba indult.

„Az ülésen továbbra is támogatjuk azokat a nagy nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek békét akarnak teremteni, legyen szó Ukrajnáról, legyen szó a Közel-Keletről, hiszen mind az ukrajnai, mind a közel-keleti biztonsági helyzet alapvetően befolyásolja Közép-Európa és benne Magyarország biztonsági helyzetét” – emelte ki, hangsúlyozva:

A mi álláspontunk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béketörekvéseket pedig támogatjuk.

Béketanács az új ENSZ?

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki a tanács első ülését megelőző napokban Donald Trump.

Az amerikai elnök kifejtette, hogy az ENSZ nem él a benne rejlő hatalmas lehetőségekkel. 

A Béketanács hatásával kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, hogy az ENSZ részéről „lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket”. Ugyanakkor hozzátette, hogy „a világ néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a nemzetközi testületnek. 

Korábban Orbán Viktor magyar kormányfő úgy fogalmazott a Béketanácsról:

Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak.

Orbán Viktor: Irány Amerika!

Pokol Béla
A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

