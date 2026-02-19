Magyarország szerepe meghatározó a Béketanácsban

Több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban.

Január 22-én írták alá a Béketanács alapító okiratát Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció

Donald Trump amerikai elnök január 18-án levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a Béketanácsba, hogy legyen a szervezet alapító tagja.

A Béketanács 2026. január 22-án alakult meg, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére. A nemzetközi testület, amelynek Magyarország alapító tagja, eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a Gázai övezetben, Izrael és a Hamász között létrejött megállapodást felügyelje, ám a Donald Trump kezdeményezésére alapított testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen: a globális stabilitás előmozdítása, valamint a tartós béke biztosítása a szervezet célja, a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben. A tanács létrehozása egybeesett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának elindításával, amely véget vetett Izrael gázai háborújának.

A Béketanács működési rendje szerint minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntések egyszerű többséggel születnek. Az elvégzett feladatokról a végrehajtó tanács negyedévente számol be a testületnek, amelynek elnöke Donald Trump.

A Béketanácsba szóló meghívást, Magyarország mellett a szintén uniós tagállam, Bulgária, valamint többek között Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, Törökország, Azerbajdzsán, Belarusszia is elfogadta. Olaszország, Románia és Görögország megfigyelőként vesz részt a tanács első ülésén.