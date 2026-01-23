Rendkívüli

Brüsszel önti a pénzt a háborúba, zavart okoz neki a Béketanács + videó

Béketanács: ENSZ-pótlék vagy globális békefórum?

Magyar részvétellel jött létre Davosban a Donald Trump kezdeményezésére alapított Béketanács, amelynek szerepe messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. Orbán Viktor miniszterelnök alapító tagként csatlakozott a testülethez. Nagy Dávid biztonságpolitikai szakértő szerint a Béketanács már túlnőtt egy regionális kezdeményezésen, és reális esélye van arra, hogy a globális konfliktuskezelés egyik meghatározó fórumává váljon.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 23. 3:00
Donald Trump amerikai elnök aláírt alapító okiratot tart a „Béketanács” ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
A davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan is megalakult a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrehozott Béketanács, amely a kezdeti terveken messze túlnőve a globális konfliktusok kezelésének új nemzetközi fórumává válhat. A testület hatásköre már nem csupán a gázai háború utáni rendezésre korlátozódik, hanem a világ több válsággócpontjára is kiterjedhet, írja az Origo.

Béketanács
Donald Trump amerikai elnök 2026. január 22-én Davosban alapította meg az új Béketanácsot (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Béketanács célja a stabilitás előmozdítása, a törvényes és megbízható kormányzás helyreállítása, valamint a tartós béke biztosítása a konfliktusok által sújtott vagy fenyegetett térségekben. Az alapító okiratot január 22-én írták alá Davosban, azon a szűk körű ceremónián, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. A meghívott állam- és kormányfők száma már meghaladja a hatvanat, Magyarország pedig nem megfigyelőként, hanem alapító tagként vett részt a folyamatban.

A Béketanács működési rendje szerint minden tagállam egy szavazattal rendelkezik, a döntések egyszerű többséggel születnek. A végrehajtó munka egy végrehajtó tanács feladata, amely negyedévente számol be tevékenységéről. A testület elnöke Donald Trump, leváltásához egyhangú döntés szükséges. A tagság három évre szól, és nem igazak azok a korábbi hírek, amelyek szerint a csatlakozás feltétele egymilliárd dolláros befizetés lenne.

A meghívott országok listája rendkívül széles: szerepel rajta Oroszország, Kína, India, valamint a legnagyobb európai államok – Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország –, továbbá a Közel-Kelet meghatározó szereplői Törökországtól Izraelen át Szaúd-Arábiáig.

Gáza csak a főpróba lesz

A Béketanács ötlete elsőként Trump húszpontos béketervében volt megemlítve, amit a gázai háború lezárására dolgozott ki

– mondta a kezdeményezés hátteréről az Origónak Nagy Dávid biztonságpolitikai szakértő. Hozzátette, hogy az elképzelés azóta jelentősen kibővült.

A Béketanács ötlete azóta kinőtte magát, és az alapító okiratból is kiderül, hogy ez már messze nem csak Gázáról szól, hanem egy sokkal nagyobb földrajzi, és egy sokkal nagyobb léptékben gondolkodik azt illetően is, hogy milyen problémákat kellene ennek a tanácsnak megoldania.

Nagy Dávid szerint Donald Trump célja egyértelmű.

Egy általános béketanács, egy olyan fórum, ami a világ problémás ügyeit, konfliktusait megoldja, és most éppen Gáza az, ami a megalakult tanácsnak a főpróbája lesz.

Magyarország alapító tagja a Béketanácsnak

A szakértő kitért a magyar részvétel jelentőségére is, hangsúlyozva annak geopolitikai súlyát.

Egyedülálló dolog Magyarország számára, hogy egy ilyen nagy volumenű nemzetközi kezdeményezésben nemcsak egy külső szemlélő, hanem ott ülhet az asztalnál és a Béketanács alapító tagja. Ez kis államként mindenképpen felértékeli Magyarország geopolitikai súlyát

– mutatott rá.

Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) holds a founding charter next to US President Donald Trump at the "Board of Peace" meeting during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 22, 2026. US President Donald Trump will show off his new "Board of Peace" at Davos on January 22, 2026 burnishing his claim to be a peacemaker a day after backing off his own threats against Greenland. Originally meant to oversee the rebuilding of Gaza after the war between Hamas and Israel, the board's charter does not limit its role to the Strip, and has sparked concerns that Trump wants it to rival the United Nations. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök (balra) alapító okiratot tart Donald Trump amerikai elnök mellett a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén tartott Béketanács ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A Béketanács az ENSZ ellenpontja?

Felmerül a kérdés, hogy a Béketanács az ENSZ alternatívája vagy ellenpontja lehet-e. Nagy Dávid szerint komoly potenciál rejlik az új testületben. 

Megerősítette Trump, hogy az ENSZ-szel együttműködve fog a Béketanács is működni, ugyanakkor az ENSZ-ben sokkal nagyobb potenciál lenne, de nem használja azt ki, és ezért van szükség erre a Béketanácsra

– összegezte a szakértő.

A davosi aláírás így nemcsak egy új szervezet születését jelenti, hanem azt is, hogy Magyarország – Orbán Viktor részvételével – egy olyan globális döntéshozatali térbe lép be, amely a jövő nemzetközi biztonságpolitikáját is érdemben befolyásolhatja.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök aláírt alapító okiratot tart a Béketanács ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

