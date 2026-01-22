Megalakult a Béketanács, Trump kemény vezetőnek nevezte Orbán Viktort

Trump beszédében azt mondta, hogy most már „béke van a Közel-Keleten”, s megismételte azt az állítását, hogy nyolc háborút rendezett le, majd azt sugallta, hogy „hamarosan egy újabb jön”.

Az Oroszország–Ukrajna-konfliktusban Trump szerint a múlt hónapban 29 000 ember, többségében katona halt meg, ami „szörnyű”. Azt állítja, hogy „jelentős előrelépést tesznek” a béketárgyalásokon.

Orbán Viktor is részt vesz Davosban az ünnepségen (Fotó: AFP)

Trump megemlítette, hogy míg a legtöbb NATO-szövetséges növelte a katonai kiadásait az ő sürgetésére, Spanyolország lemaradt.

Kijelentette: Madrid „ingyenes utazást akar”.

Trump: Orbán Viktor kemény vezető

A színpadon jelen lévő vezetőkre pillantva Trump bejelentette, hogy mindegyiküket kedveli.

Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte Trump, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Trump azt állította, hogy a Béketanács az egyik legjelentősebb testület, amelyet valaha létrehoztak, és hogy „megtiszteltetésnek” vette, hogy felkérték az elnöki posztra. Gázával kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, hogy a Hamásznak vissza kell adnia az utolsó, elhunyt túszt Izraelnek.

Davosban Iránról beszélve Trump rámutatott a nukleáris létesítmények elleni tavaly júniusi amerikai csapásokra, azt állítva, hogy azok „felszámolták” Irán nukleáris kapacitását. Hozzátette, hogy Teherán „akar beszélni, és fog is beszélni”.

Trump kitért az ISIS elleni amerikai műveletekre is Szíriában, mondván, hogy „sok jó dolog történik”, és azt állította, hogy az Európát, az Egyesült Államokat és a Közel-Keletet fenyegető veszélyek „valóban csillapodnak”.

Mindössze egy évvel ezelőtt a világ lángokban állt

– mondta. „Sokan nem tudtak róla.”