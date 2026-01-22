Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Orbán ViktorBéketanácsDonald TrumpDavos

Megalakult a Béketanács, Trump kemény vezetőnek nevezte Orbán Viktort

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ma egy davosi rendezvényen jelentette be hivatalosan és írta alá a Béketanács alapokmányát. A testületnek Magyarország is tagja, Orbán Viktor szintén részt vett az ünnepségen. Trump közölte, hogy hamarosan egy újabb háborút fog lerendezni. Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 10:29
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor (balra) és Indonézia elnöke (jobbra) az aláírt alapító okiratot tartják Donald Trump amerikai elnök (középen) mellett Davosban (Fotó: AFP)
A kezdeményezést eredetileg a gázai tűzszünet felügyeletére és a háború utáni újjáépítés koordinálására hozták létre, időközben azonban egy szélesebb nemzetközi konfliktuskezelő testületté bővült, amelyhez több ország csatlakozott. Trump szerint ez egy nagyon izgalmas nap, és azt állítja, hogy „mindenki részese akar lenni”. Trump azt mondta, hogy a Béketanács „sok más szervezettel, köztük az Egyesült Nemzetekkel” is együtt fog működni.

Donald Trump ma egy Davosban tartandó ünnepségen jelenti be hivatalosan és írja alá a Béketanács alapokmányát. Az ünnepségen Orbán Viktor is részt vesz, mivel a testületnek Magyarország is tagja (Fotó: AFP)
Trump beszédében azt mondta, hogy most már „béke van a Közel-Keleten”, s megismételte azt az állítását, hogy nyolc háborút rendezett le, majd azt sugallta, hogy „hamarosan egy újabb jön”.

Az Oroszország–Ukrajna-konfliktusban Trump szerint a múlt hónapban 29 000 ember, többségében katona halt meg, ami „szörnyű”. Azt állítja, hogy „jelentős előrelépést tesznek” a béketárgyalásokon.

Orbán Viktor is részt vesz Davosban az ünnepségen (Fotó: AFP)
Trump megemlítette, hogy míg a legtöbb NATO-szövetséges növelte a katonai kiadásait az ő sürgetésére, Spanyolország lemaradt.

Kijelentette: Madrid „ingyenes utazást akar”. 

Trump: Orbán Viktor kemény vezető

A színpadon jelen lévő vezetőkre pillantva Trump bejelentette, hogy mindegyiküket kedveli.

Orbán Viktort kemény vezetőnek nevezte Trump, mielőtt a magyar miniszterelnök ellátta volna kézjegyével az alapító okiratot.

Trump azt állította, hogy a Béketanács az egyik legjelentősebb testület, amelyet valaha létrehoztak, és hogy „megtiszteltetésnek” vette, hogy felkérték az elnöki posztra. Gázával kapcsolatban az amerikai elnök azt mondta, hogy a Hamásznak vissza kell adnia az utolsó, elhunyt túszt Izraelnek.

Davosban Iránról beszélve Trump rámutatott a nukleáris létesítmények elleni tavaly júniusi amerikai csapásokra, azt állítva, hogy azok „felszámolták” Irán nukleáris kapacitását. Hozzátette, hogy Teherán „akar beszélni, és fog is beszélni”.

Trump kitért az ISIS elleni amerikai műveletekre is Szíriában, mondván, hogy „sok jó dolog történik”, és azt állította, hogy az Európát, az Egyesült Államokat és a Közel-Keletet fenyegető veszélyek „valóban csillapodnak”.

Mindössze egy évvel ezelőtt a világ lángokban állt

– mondta. „Sokan nem tudtak róla.”

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán egyébként azt mondta: már több mint húsz ország elfogadta a meghívást. A CNBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy várhatóan húsznál is több, akár huszonöt világvezető csatlakozik a kezdeményezéshez.

Megalakul a Béketanács (Fotó: AFP)
A meghívást elfogadó országok között szerepel Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Katar és Egyiptom, valamint a NATO-tag Törökország és Magyarország.

A részt vevő államok között van továbbá Marokkó, Pakisztán, Indonézia, Koszovó, Kazahsztán, Üzbegisztán, Vietnám, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán és Belarusz – írja az Anadolu.

A Fehér Ház a múlt héten jelentette be a Béketanács megalakulását, egyidejűleg jóváhagyta a Gáza igazgatásáért felelős Nemzeti Bizottság létrehozását is. Ez utóbbi egyike annak a négy testületnek, amelyeket a Gázai övezet átmeneti időszakának irányítására jelöltek ki.

A tanács létrehozása egybeesett a tűzszüneti megállapodás második szakaszának elindításával, amely véget vetett Izrael gázai háborújának. 

A Béketanács – amelynek élén várhatóan Donald Trump élethosszig tartó elnökként áll majd – nemzetközi békeépítő szervezetként működne, megbízatása pedig nem korlátozódna kizárólag Gázára.

Franciaország, Norvégia és Svédország nyilvánosan elutasította a csatlakozást, arra hivatkozva, hogy a kezdeményezés alááshatja az ENSZ szerepét. Más európai országok – köztük Németország, az Egyesült Királyság és Olaszország – egyelőre nem foglaltak egyértelműen állást.

A Béketanács működését felügyelő végrehajtó bizottságban várhatóan helyet kap Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Marc Rowan amerikai üzletember, Ajay Banga, valamint Robert Gabriel amerikai politikai tanácsadó.

Korábban írtunk róla, Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől a Béketanácsba. A magyar miniszterelnök Donald Trump meghívására Davosba utazott, ahol Magyarország nevében aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást.

Borítókép: Trump bejelentésénél Orbán Viktor is ott van (Fotó: AFP)

