Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról

A kormányhatározat az alapokmány tartalmát az alábbi pontokban rögzíti:

1. A magyar kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a kormány egyetért a Béketanács alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) bemutatott szövegével;

2. megállapítja, hogy az alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár;

3. felhatalmazza a miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. elfogadja az alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

A határozatot Orbán Viktor miniszterelnök írta alá.