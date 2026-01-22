A határozat indoklása szerint Magyarország célja, hogy a „minden korábbinál veszélyesebb korszakban” is a békés, stabil fejlődés útján maradjon. Ennek érdekében a kormány támogat minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése.
Orbán Viktor aláírta: itt van Magyarország álláspontja a Béketanácsról
Megjelent a Magyar Közlöny 2026. évi 8. számában a kormány 1008/2026. (I. 21.) számú határozata, amely a Béketanács alapokmányának szövegéről szól. A január 21-én kihirdetett döntés rögzíti, hogy a magyar kormány egyetért az alapokmány bemutatott szövegével, és kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése.
A kormányhatározat az alapokmány tartalmát az alábbi pontokban rögzíti:
1. A magyar kormány feladata, hogy Magyarországot a békés, stabil fejlődés útján tartsa ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban, így kész támogatni minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése, ennek érdekében a kormány egyetért a Béketanács alapokmánya (a továbbiakban: alapokmány) bemutatott szövegével;
2. megállapítja, hogy az alapokmányhoz való csatlakozás pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár;
3. felhatalmazza a miniszterelnököt vagy az általa kijelölt személyt az alapokmány bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az alapokmány szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. elfogadja az alapokmány kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az alapokmány végleges szövegének megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a kormány a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
A határozatot Orbán Viktor miniszterelnök írta alá.
Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt,
Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.
Tegnap a magyar miniszterelnök – Donald Trump meghívására – Davosba utazott, ahol Magyarország nevében aláírják a Béketanácshoz történő csatlakozást. Orbán Viktor egy a közösségi oldalán közzétett videóban közölte: a csatlakozás aláírására a kormányülésen kapott felhatalmazást, és Davosban Donald Trump amerikai elnökkel folytat megbeszélést.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Frankfurtban fogták el az erőszakos migránst
Hidvéghi Balázs szerint döntő pillanat következik az Európa Parlamentben
Bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyenről.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Az Európai Parlament szavaz.
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Kristalina Georgieva szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást.
Frankfurtban fogták el az erőszakos migránst
