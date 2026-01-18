Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása

„Példátlan, egyedülálló, történelmi siker, hogy Magyarország alapítóként vehet részt a Béketanácsban Donald Trump amerikai elnök meghívására” – hangsúlyozta lapunknak Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.
A szakértő kiemelte:
Ami történik, az persze nem a véletlen műve: mindez Orbán Viktor miniszterelnök politikájának elismerése, és annak, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása óta következetesen szorgalmazta a mielőbbi béketárgyalásokat, szemben azzal a nyugat-európai elittel, amely olyannyira beleragadt a háborús pszichózisba, hogy ki se lát onnan.
