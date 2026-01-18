béketanácsOrbán ViktorDonald Trumplevél

Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása

Donald Trump amerikai elnök levélben hívta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és Magyarországot a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A meghívás jelentőségéről lapunknak Fekete Rajmund Amerika-szakértő beszélt, aki történelmi súlyúnak nevezte a meghívást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 15:14
Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
„Példátlan, egyedülálló, történelmi siker, hogy Magyarország alapítóként vehet részt a Béketanácsban Donald Trump amerikai elnök meghívására” – hangsúlyozta lapunknak Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a gázai Béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől (Fotó: AFP/OLIVER CONTRERAS)
A szakértő kiemelte:

Ami történik, az persze nem a véletlen műve: mindez Orbán Viktor miniszterelnök politikájának elismerése, és annak, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása óta következetesen szorgalmazta a mielőbbi béketárgyalásokat, szemben azzal a nyugat-európai elittel, amely olyannyira beleragadt a háborús pszichózisba, hogy ki se lát onnan.

Fekete Rajmund hangsúlyozta: 

Donald Trump kezdeményezése egyben a meglévő nemzetközi szervezetek kritikája is, hiszen azokat nem tartja alkalmasnak arra, hogy a világrendetlenségben a konfliktusokat kezelni tudja.

Trump: A Béketanács egyedülálló lesz

 Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a gázai Béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország miniszterelnökeként meghívhatom Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy kritikus jelentőségű, történelmi és nagyszabású erőfeszítésben a Közel-Kelet békéjének megszilárdítása érdekében, és ezzel egy időben elinduljunk a globális konfliktusok megoldásának egy bátor, új megközelítése felé!” – írta Orbán Viktornak írt levelében Donald Trump.

A tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács alapokmányának. Ez a tanács egyedülálló lesz, ehhez fogható még soha nem létezett! Minden tagállam kijelölhet egy felhatalmazott képviselőt, aki nevében részt vesz és közreműködik az üléseken. Mellékelten megküldjük az átfogó tervet és a tanács alapokmányát, amely immár nyitva áll az Ön aláírása és ratifikációja előtt. Várom a közös munkát Önnel a jövőben, hosszú távon, azzal a céllal, hogy megteremtsük a tartós világbékét, jólétet és nagyságot mindenkinek!

– olvasható a levélben.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

