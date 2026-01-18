Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása

A tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács alapokmányának. Ez a tanács egyedülálló lesz, ehhez fogható még soha nem létezett! Minden tagállam kijelölhet egy felhatalmazott képviselőt, aki nevében részt vesz és közreműködik az üléseken. Mellékelten megküldjük az átfogó tervet és a tanács alapokmányát, amely immár nyitva áll az Ön aláírása és ratifikációja előtt. Várom a közös munkát Önnel a jövőben, hosszú távon, azzal a céllal, hogy megteremtsük a tartós világbékét, jólétet és nagyságot mindenkinek!