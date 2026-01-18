dpkminiszterelnökmiskolckormányfőorbán viktor

Orbán Viktor: Ilyen az, amikor mi, békepártiak összejövünk

A kormányfő a digitális polgári körök tegnapi gyűlését méltatta.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 8:27
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Újabb vidéki nagyváros stadionját sikerült megtölteni, erről posztolt a közösségi médiában Orbán Viktor miniszterelnök. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő posztjában azt írta, 

acél volt Miskolc!

Mint ismert, tavaly ősszel indult útjára a digitális polgári körök országjárása, ami tegnap Miskolcon folytatódott. A DPK eddigi hat háborúellenes gyűlésén rengetegen vettek részt, ezzel bizonyítva, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. Nem volt ez másképp a szombati rendezvényen sem, amelynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt a megjelentek kérdéseire.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


