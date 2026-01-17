Orbán Viktor: Köszönöm, Miskolc!

„Köszönöm, Miskolc! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott, miskolci háborúellenes gyűlésről készült videóhoz, amelyen jól látható a hatalmas tömeg és a miniszterelnök színpadra vonulása.

Orbán Viktor beszédet mond a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor egy felvételt tett közzé a digitális polgári körök rendezvényéről, amelyen egyértelműen látszik, milyen nagy tömeg gyűlt össze a miniszterelnök beszédére.

A videón végigkísérhető, ahogy a kormányfő a színpad felé tart, közben kezet fog az őt üdvözlőkkel, miközben a jelenlévők lelkesen várják a felszólalását.

Mint megírtuk, Orbán Viktor beszédében kijelentette: Nyugat-Európából nem békefenntartókat, hanem háborúfenntartókat küldenének Ukrajnába, ezért Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, és pénzt sem szabad küldeni. Hangsúlyozta: „Nekünk sikerülhet kimaradni a háborúból, a Fidesz a biztos választás.”

Illetve beszélt arról is, hogy a Fidesz tervei között szerepel, hogy egymillióra emelkedjen az átlagbér, négyszázezerre a minimálbér a következő ciklusban.

A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek

– ez a nagy terv, jelezte a miniszterelnök.

