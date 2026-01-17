orbán viktorHáborúellenes Gyűlésmiskolc

Orbán Viktor: Köszönöm, Miskolc!

Óriási érdeklődés kísérte Orbán Viktor miskolci fellépését: a miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan fogadta őt a tömeg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 20:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Köszönöm, Miskolc! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott, miskolci háborúellenes gyűlésről készült videóhoz, amelyen jól látható a hatalmas tömeg és a miniszterelnök színpadra vonulása.

Orbán Viktor beszédet mond a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor egy felvételt tett közzé a digitális polgári körök rendezvényéről, amelyen egyértelműen látszik, milyen nagy tömeg gyűlt össze a miniszterelnök beszédére. 

A videón végigkísérhető, ahogy a kormányfő a színpad felé tart, közben kezet fog az őt üdvözlőkkel, miközben a jelenlévők lelkesen várják a felszólalását.

Mint megírtuk, Orbán Viktor beszédében kijelentette: Nyugat-Európából nem békefenntartókat, hanem háborúfenntartókat küldenének Ukrajnába, ezért Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, és pénzt sem szabad küldeni. Hangsúlyozta: „Nekünk sikerülhet kimaradni a háborúból, a Fidesz a biztos választás.” 

Illetve beszélt arról is, hogy a Fidesz tervei között szerepel, hogy egymillióra emelkedjen az átlagbér, négyszázezerre a minimálbér a következő ciklusban. 

A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek

– ez a nagy terv, jelezte a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor a miskolci háborúellenes gyűlésen (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Pilhál Tamás avatarja

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.