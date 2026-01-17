Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

A mai napon is tömegek jelentek meg Miskolcon, a digitális polgári körök rendezvényén. Az eseményt, amelyet a HírTV online felületein, illetve a Patrióta YouTube-csatornán is élőben közvetítenek, felszólalnak a helyi erők, de a közönség legjobban Orbán Viktorra, Magyarország miniszterelnökére kíváncsi.
Mint ismert, tavaly ősszel indult útjára a digitális polgári körök országjárása, amely most Miskolcon folytatódik. A DPK eddigi öt háborúellenes gyűlésén rengetegen vettek részt, ezzel bizonyítva, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. Vélhetően nem lesz ez másképp a 11 órától kezdődő rendezvényen sem, amelynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelése lesz.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.
A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, amelynek részeként várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.
