Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

háborúellenes

A miniszterelnök is felszólal a mai háborúellenes nagygyűlésen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:19
DPK Miskolc Fidesz kampány
Fotó: Polyák Attila
A mai napon is tömegek jelentek meg Miskolcon, a digitális polgári körök rendezvényén. Az eseményt, amelyet a HírTV online felületein, illetve a Patrióta YouTube-csatornán is élőben közvetítenek, felszólalnak a helyi erők, de a közönség legjobban Orbán Viktorra, Magyarország miniszterelnökére kíváncsi. 

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor Havran Zoltán
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Mint ismert, tavaly ősszel indult útjára a digitális polgári körök országjárása, amely most Miskolcon folytatódik. A DPK eddigi öt háborúellenes gyűlésén rengetegen vettek részt, ezzel bizonyítva, hogy a magyarok kiállnak a béke mellett. Vélhetően nem lesz ez másképp a 11 órától kezdődő rendezvényen sem, amelynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelése lesz.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. A szegedi eseményt megelőzően négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án pedig Mohácson találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, amelynek részeként várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.

Borítókép: Háborúellenes gyűlés (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

