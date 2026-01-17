Globál Nógrádi Györggyel – A fejünk felett vívnák a következő háborúkat

Küszöbön egy újabb krízis, pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, az Egyesült Államok majdnem újabb erődemonstrációt tartott Iránban. Végül diplomácia és háttéralkuk révén sikerült elkerülni egy azonnali amerikai támadást. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, jól látszik, hogy Donald Trumppal nem érdemes packázni. Az iráni vallási vezetés alatt már jóideje inog a talaj, de nagy kérdés, hogy ki képes átvenni a hatalmat az országban.

A bizonytalan nemzetközi környezet a világgazdaságot is átalakítja, nagy kérdés, hogy az újraformálódó világban ki hogyan helyezkedik.

Ennek kapcsán a szakértő kiemelte, hogy Magyarország helyesen járt el az elmúlt években, amikor minden égtáj elé nyitott, így valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol egy rendkívül érzékeny időszakban.

A műsorban szóba került az is, hogy nem csak a földfelszínen gyorsult fel a fegyverkezési verseny, hanem nagy a marakodás a világűrben is a szuperhatalmak között. Aki ugyanis uralja a világűrt, az uralja a Földet.