Rendkívüli

Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

iránegyesült államokdonald trumpnógrádi györgypodcast

Globál Nógrádi Györggyel – A fejünk felett vívnák a következő háborúkat

Centikre volt a világ egy újabb krízistől a Közel-Keleten, az Egyesült Államok iráni beavatkozása komoly következményekkel járt volna. A feszült helyzet egyelőre fegyverropogás nélkül él tovább, de mit okozna egy újabb amerikai támadás Iránban és hogyan hatna mindez ránk, európaiakra? Milyen verseny zajlik eközben a fejünk felett a világűrben? Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 10:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Küszöbön egy újabb krízis, pattanásig feszült a helyzet a Közel-Keleten, az Egyesült Államok majdnem újabb erődemonstrációt tartott Iránban. Végül diplomácia és háttéralkuk révén sikerült elkerülni egy azonnali amerikai támadást. Nógrádi György ennek kapcsán elmondta, jól látszik, hogy Donald Trumppal nem érdemes packázni. Az iráni vallási vezetés alatt már jóideje inog a talaj, de nagy kérdés, hogy ki képes átvenni a hatalmat az országban.

A bizonytalan nemzetközi környezet a világgazdaságot is átalakítja, nagy kérdés, hogy az újraformálódó világban ki hogyan helyezkedik.

Ennek kapcsán a szakértő kiemelte, hogy Magyarország helyesen járt el az elmúlt években, amikor minden égtáj elé nyitott, így valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol egy rendkívül érzékeny időszakban.

A műsorban szóba került az is, hogy nem csak a földfelszínen gyorsult fel a fegyverkezési verseny, hanem nagy a marakodás a világűrben is a szuperhatalmak között. Aki ugyanis uralja a világűrt, az uralja a Földet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.