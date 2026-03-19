hévkalauzutas

Leköpték a HÉV-en a kalauzt, de ez nem volt elég a bűnbandának, az áldozat a sínek között végezte

Brutális, mit műveltek vele.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 19. 13:42
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Szentendrei Járási Ügyészség azt a férfit, aki a szentendrei HÉV jegyvizsgálóját bántalmazta – írja az ügyészség.

A vádirat szerint a budakalászi férfi két ismerősével január 19-én, délután, HÉV-vel utazott Budakalászról Szentendrére. A háromfős társaság ittas volt, hangoskodott és zavarták az utasokat az agresszív viselkedésükkel. Emiatt több utas átszállt egy másik kocsiba és jelezték ezt a jegyvizsgálónak, aki felszólította őket, hogy hagyják el a szerelvényt. Erre a vádlott és az egyik társa megfenyegette azzal, hogy ha leszállítja őket, akkor megverik. 

Egy utas rájuk szólt, mire a két férfi az utas és a jegyvizsgáló felé köpött. Leszállításuk után a két férfi tovább fenyegetőzött, ezért a sértett elővette a telefonját azért, hogy értesítse a rendőrséget.

A vádlott ekkor kiütötte a telefont a kezéből, majd amikor a sértett lehajolt, a tarkóján egyszer ököllel megütötte annyira, hogy a jegyvizsgáló a sínek közé esett. Ezt követően a vádlott és társai a helyszínről távoztak.

A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A férfit a rendőrök alig egy óra alatt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu