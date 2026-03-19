Leköpték a HÉV-en a kalauzt, de ez nem volt elég a bűnbandának, az áldozat a sínek között végezte

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Szentendrei Járási Ügyészség azt a férfit, aki a szentendrei HÉV jegyvizsgálóját bántalmazta – írja az ügyészség.
A vádirat szerint a budakalászi férfi két ismerősével január 19-én, délután, HÉV-vel utazott Budakalászról Szentendrére. A háromfős társaság ittas volt, hangoskodott és zavarták az utasokat az agresszív viselkedésükkel. Emiatt több utas átszállt egy másik kocsiba és jelezték ezt a jegyvizsgálónak, aki felszólította őket, hogy hagyják el a szerelvényt. Erre a vádlott és az egyik társa megfenyegette azzal, hogy ha leszállítja őket, akkor megverik.
Egy utas rájuk szólt, mire a két férfi az utas és a jegyvizsgáló felé köpött. Leszállításuk után a két férfi tovább fenyegetőzött, ezért a sértett elővette a telefonját azért, hogy értesítse a rendőrséget.
A vádlott ekkor kiütötte a telefont a kezéből, majd amikor a sértett lehajolt, a tarkóján egyszer ököllel megütötte annyira, hogy a jegyvizsgáló a sínek közé esett. Ezt követően a vádlott és társai a helyszínről távoztak.
A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A férfit a rendőrök alig egy óra alatt elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.
