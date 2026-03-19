Megvan, hogy ki követte el az ecsegi gyilkosságot – írja a rendőrségi portál. Emlékeztetnek, szeptember 13-án, délután négy óra környékén érkezett bejelentés egy férfitól a vármegyei ügyeletre, amely szerint holtan találta lánytestvérét az ecsegi lakásukban.
Kinyomozta a rendőrség, hogy ki gyilkolta meg a nőt, akit holtan találtak a nógrádi lakásában
Borzalmas, mire jutottak.
A rendőrök a helyszínen kiderítették, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök elfogták a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, 43 éves bejelentőt, és emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Közölték azt is, hogy a törvényszék elrendelte az elkövető letartóztatását, amelyet a nyomozás teljes időtartama alatt fenntartott.
További Belföld híreink
A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban fejezte be az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a főügyészségnek.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!