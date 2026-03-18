Békésen kapálgatott a kertben a pécsi nő, majd minden előjel nélkül csapott le rá a balszerencse

Egy másik nővel pontosan ugyanez történt aznap.

2026. 03. 18. 11:36
Egyetlen szolgálat alatt két esetben is sikeresen nyújtott segítséget egy pécsi mentőállomás rohamkocsija – írja az Országos Mentőszolgálat. 

Elsőként egy hetven év körüli nőhöz siettek a mentők, aki a kertjében kapált, majd minden előzmény nélkül összeesett. A rutinos mentésirányító segítségével az éppen egészségügyi tanulmányait végző bejelentő megvizsgálta a beteget, majd életjelek hiányában megkezdte az újraélesztést. A helyszínre érkező rohamkocsi átvette az ellátást, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett. A nő keringése visszatért, majd állapota stabilizálását követően kórházba szállították a mentők. Ezzel azonban még korántsem értek véget a nehézségek. 

A kora esti órákban aztán egy ötven év körüli nőhöz kértek segítséget, aki hasonlóképpen, minden előzetes panasz nélkül esett össze és vált eszméletlenné. A mentésirányítás légzésvizsgálatra, majd újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőt, miközben mentőtiszti kocsit és rohamkocsit riasztott. A mentők a helyszínre érkezve ez esetben is emelt szinten folytatták az életmentést. 

A beteg életéért vívott hosszas küzdelem hatására a nő keringése végül visszatért, majd a mentők sikeresen stabilizálták az állapotát. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, hogy a beteg mentőhöz juttatásában segédkezzenek a szűk lépcsőházon keresztül. 

A nőt a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
