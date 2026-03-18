Békésen kapálgatott a kertben a pécsi nő, majd minden előjel nélkül csapott le rá a balszerencse

A kora esti órákban aztán egy ötven év körüli nőhöz kértek segítséget, aki hasonlóképpen, minden előzetes panasz nélkül esett össze és vált eszméletlenné. A mentésirányítás légzésvizsgálatra, majd újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőt, miközben mentőtiszti kocsit és rohamkocsit riasztott. A mentők a helyszínre érkezve ez esetben is emelt szinten folytatták az életmentést.

A beteg életéért vívott hosszas küzdelem hatására a nő keringése végül visszatért, majd a mentők sikeresen stabilizálták az állapotát. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, hogy a beteg mentőhöz juttatásában segédkezzenek a szűk lépcsőházon keresztül.