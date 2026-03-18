Békésen kapálgatott a kertben a pécsi nő, majd minden előjel nélkül csapott le rá a balszerencse

Egyetlen szolgálat alatt két esetben is sikeresen nyújtott segítséget egy pécsi mentőállomás rohamkocsija – írja az Országos Mentőszolgálat.
Elsőként egy hetven év körüli nőhöz siettek a mentők, aki a kertjében kapált, majd minden előzmény nélkül összeesett. A rutinos mentésirányító segítségével az éppen egészségügyi tanulmányait végző bejelentő megvizsgálta a beteget, majd életjelek hiányában megkezdte az újraélesztést. A helyszínre érkező rohamkocsi átvette az ellátást, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett. A nő keringése visszatért, majd állapota stabilizálását követően kórházba szállították a mentők. Ezzel azonban még korántsem értek véget a nehézségek.
A kora esti órákban aztán egy ötven év körüli nőhöz kértek segítséget, aki hasonlóképpen, minden előzetes panasz nélkül esett össze és vált eszméletlenné. A mentésirányítás légzésvizsgálatra, majd újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőt, miközben mentőtiszti kocsit és rohamkocsit riasztott. A mentők a helyszínre érkezve ez esetben is emelt szinten folytatták az életmentést.
A beteg életéért vívott hosszas küzdelem hatására a nő keringése végül visszatért, majd a mentők sikeresen stabilizálták az állapotát. A helyszínre tűzoltók is érkeztek, hogy a beteg mentőhöz juttatásában segédkezzenek a szűk lépcsőházon keresztül.
A nőt a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
