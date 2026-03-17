Kiderült, hogy megmarad-e a márciusi hó a Kékestetőn + videó

Változó vastagságú és mennyiségű felhőzetre számíthatunk még kedden, majd északkelet felől fokozatosan elkezd vékonyodni, csökkenni a felhőzet, és szerdán már általában napos idő várható fátyolfelhőkkel – írja országos előrejelzésében a HungaroMet.
Megjegyzik, a délnyugati, déli határ mentén még maradhatnak felhősebb körzetek. Jégdarával, esetleg dörgéssel, villámlással kísért záporok elszórtan, éjszaka már elsősorban csak a Dunántúlon fordulhatnak elő, majd reggelre ott is megszűnnek. Az északi, északkeleti szelet élénk, szerdán olykor erős lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egy és hét fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 14 és 17 fok között alakul, feltehetően tehát nem sokáig marad a havas március.
