Rendkívüli

Leszámolás: Magyar menesztette annak a Kehinek a vezetőjét, amely súlyos problémákat tárt fel a korábban általa vezetett Diákhitel Központnál

Portugálialabdarúgó-vb 2026Cristiano Ronaldofelkészülési mérkőzés

Gyászolnak a portugálok a vb előtt, Cristiano Ronaldóval kivételeztek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem volt felhőtlen az öröm a Portugália–Nigéria felkészülési mérkőzés után a hazaiaknál, Cristiano Ronaldóék hiába nyertek 2-1-re a labdarúgó-vb előtti főpróbán. A portugál sajtó nem volt elragadtatva a válogatott játékától a felkészülés alatt, mindeközben a szerdai meccset egy 77 éves szurkoló halála árnyékolta be. Roberto Martínez szövetségi kapitánynak a győzelem után Cristiano Ronaldo esetében kivételezéséről is beszélnie kellett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 8:05
Egy portugál szurkoló a Nigéria elleni felkészülési mérkőzés előtt hunyt el
Egy portugál szurkoló a Nigéria elleni felkészülési mérkőzés előtt hunyt el Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cristiano Ronaldo egyik kihagyott nagy helyzete:

Miben reménykedhetnek a portugálok a labdarúgó-vb-n?

A portugálokat vb-n először vezető spanyol szakember szerint a védekező párharcokban kell különösen javulniuk, majd hozzátette, „nagyon sokat fejlődtünk a felkészülés alatt, és örülök, hogy a játékosok frissek. Nem érzem úgy, hogy ők már az idény végén járnának, éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha még az elején lennének”. 

Ez az, amibe a szurkolók kapaszkodhatnak, hiszen a mostani labdarúgó-vb egyik nagy kérdése lesz, hogy a már kifacsart topjátékosok milyen szinten fognak tudni játszani az öthetes torna alatt. 

Portugália csoportmérkőzései:

  • Június 17., szerda, 19.00 – Houston: Portugália–Kongói DK  
  • Június 23., kedd, 19.00 – Houston: Portugália–Üzbegisztán  
  • Június 28., vasárnap, 1.30 – Miami: Kolumbia–Portugália 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu