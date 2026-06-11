Gyászolnak a portugálok a vb előtt, Cristiano Ronaldóval kivételeztek

Cristiano Ronaldo egyik kihagyott nagy helyzete:
Miben reménykedhetnek a portugálok a labdarúgó-vb-n?
A portugálokat vb-n először vezető spanyol szakember szerint a védekező párharcokban kell különösen javulniuk, majd hozzátette, „nagyon sokat fejlődtünk a felkészülés alatt, és örülök, hogy a játékosok frissek. Nem érzem úgy, hogy ők már az idény végén járnának, éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, mintha még az elején lennének”.
Ez az, amibe a szurkolók kapaszkodhatnak, hiszen a mostani labdarúgó-vb egyik nagy kérdése lesz, hogy a már kifacsart topjátékosok milyen szinten fognak tudni játszani az öthetes torna alatt.
Portugália csoportmérkőzései:
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