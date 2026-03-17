Hózáporok, hódara, jég esik az északi tájakon, a Kékes vékony fehér réteget kapott – írja az Időkép.
Hózápor csapott le a Kékestetőn, fehér réteg fedi Magyarország legmagasabb pontját március közepén + videók
Ez aztán a fordulat!
A jelenség okát is tudni vélik. A lehűlést és a változatos tavaszi időjárást egy hidegcseppnek köszönhetjük, és azt is hozzáfűzik, várható volt, hogy a hegycsúcsokon, fagypont környékén megváltozik a halmazállapot. A Kékestetőre először hózápor csapott le, később azonban már jégdara esett. A környékbeli településeken, Markazon, Szücsiben, Nagyrédén és is többen számoltak be jégdaráról.
Előrejelzésükben azt írják, télies csapadék kedden még a legmagasabb hegycsúcsokon előfordulhat, másutt záporokra kell készülni, szerdától pedig szárazabbra és naposabbra fordul az idő. A szél azonban a következő napokban is velünk marad – írják.
