Rendkívüli

Leszámolás: Magyar menesztette annak a Kehinek a vezetőjét, amely súlyos problémákat tárt fel a korábban általa vezetett Diákhitel Központnál

kibertámadásfoci vb 2026labdarúgó-vb 2026online csalás

A szurkolók lelkesedését használják ki az online csalók a labdarúgó-világbajnokság ideje alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nemcsak a focisták, hanem az online csalók is megpróbálnak labdába rúgni a június 11-én, magyar idő szerint este kilenckor kezdődő 2026-os labdarúgó világbajnokság ideje alatt. A Szerencsejáték Zrt. biztonságtudatossági kampánnyal kívánja felhívni a figyelmet az illegális szerencsejáték-oldalak veszélyeire, a személyes és banki adatok védelmére a kiberbűnözőkkel szemben, valamint a kiskorúakat és sérülékeny csoportokat védő szigorú magyar előírások betartására.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 9:55
A csalók készülnek a szurkolók kizsebelésére Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakértők szerint a kiberbűnözők egyre kifinomultabb és célzottabb módszerekkel dolgoznak, ezért a felhasználók részéről kulcsfontosságú a tudatosság, ezért is javasolják, hogy 

  • az azonnali kattintás helyett minden esetben ellenőrizzük az üzenetek forrását, 
  • valamint figyeljünk a gyanús jelekre, például a hibás nyelvezetre, a szokatlan megfogalmazásokra vagy a pontatlan webcímekre. 

A biztonságtudatos magatartás és a higgadt döntéshozatal jelentheti a leghatékonyabb védelmet a digitális térben.

A Szerencsejáték Zrt. a Kiberpajzs program tagja, 2024-ben a nem pénzügyi vállalatok közül elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatásáról széles körű, összehangolt kommunikációs kampányokat folytasson, és így hozzájáruljon a pénzügyi edukációhoz, az adatok védelméhez és a kiberbiztonság erősítéséhez. A Kiberpajzs projektben aktív szerepet vállaló partnerszervezetek, így a Szerencsejáték Zrt. is hisz abban, hogy a közös fellépés a kiberbűnözőkkel szemben megsokszorozza a védekezés hatékonyságát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.