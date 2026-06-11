A szurkolók lelkesedését használják ki az online csalók a labdarúgó-világbajnokság ideje alatt

A szakértők szerint a kiberbűnözők egyre kifinomultabb és célzottabb módszerekkel dolgoznak, ezért a felhasználók részéről kulcsfontosságú a tudatosság, ezért is javasolják, hogy

az azonnali kattintás helyett minden esetben ellenőrizzük az üzenetek forrását,

valamint figyeljünk a gyanús jelekre, például a hibás nyelvezetre, a szokatlan megfogalmazásokra vagy a pontatlan webcímekre.

A biztonságtudatos magatartás és a higgadt döntéshozatal jelentheti a leghatékonyabb védelmet a digitális térben.

A Szerencsejáték Zrt. a Kiberpajzs program tagja, 2024-ben a nem pénzügyi vállalatok közül elsőként csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a kiberbiztonsági kockázatok és az ellenük való védekezési lehetőségek bemutatásáról széles körű, összehangolt kommunikációs kampányokat folytasson, és így hozzájáruljon a pénzügyi edukációhoz, az adatok védelméhez és a kiberbiztonság erősítéséhez. A Kiberpajzs projektben aktív szerepet vállaló partnerszervezetek, így a Szerencsejáték Zrt. is hisz abban, hogy a közös fellépés a kiberbűnözőkkel szemben megsokszorozza a védekezés hatékonyságát.