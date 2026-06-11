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Kiborultak a vb árain a németek, a játékosok nemes gesztussal léptek közbe

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Rendhagyó lépésre szánta el magát a német labdarúgó-válogatott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A német játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy több száz szurkoló ingyenesen utazhasson el az Ecuador elleni csoportmérkőzés helyszínére.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 10:10
Örülhetnek a szurkolók, olcsóbban utazhatnak a vb-n Fotó: Federico Gambarini Forrás: DPA/AFP
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Az utazás elszállt árai személyes élménnyel vegyítve kerültek szóba beharangozónkban

 

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