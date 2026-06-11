Liverpoolban ezért örülnek neki, hogy Szoboszlai és a magyar válogatott nincs ott a vb-n

Az amerikai túra kapcsán érdemes lesz majd figyelni, hogy a kedden a válogatottban is bemutatkozó Pécsi Ármin, illetve a nemrég a liverpooli ösztöndíját meghosszabbító, a profi szerződés kapujában álló Farkas Erik – aki még mindig csak 16 éves – milyen szerepet fog kapni ezen találkozókon.