Az amerikai túra kapcsán érdemes lesz majd figyelni, hogy a kedden a válogatottban is bemutatkozó Pécsi Ármin, illetve a nemrég a liverpooli ösztöndíját meghosszabbító, a profi szerződés kapujában álló Farkas Erik – aki még mindig csak 16 éves – milyen szerepet fog kapni ezen találkozókon.
Liverpoolban ezért örülnek neki, hogy Szoboszlai és a magyar válogatott nincs ott a vb-n
A The Athletic hosszabb cikket közölt a Liverpoolról, amelyben a szerző felsorolta az előnyöket, hogy miért jó a csapatnak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos „eseménytelen” nyara. Mindezt fájó nekünk, magyaroknak olvasni, ugyanakkor az kétségtelen, hogy mindkét magyar futballista sokat profitálhat abból, hogy az első perctől ott lesz a Liverpool új edzője, Andoni Iraola mellett a felkészülés során.
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