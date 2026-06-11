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Liverpoolban ezért örülnek neki, hogy Szoboszlai és a magyar válogatott nincs ott a vb-n

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A The Athletic hosszabb cikket közölt a Liverpoolról, amelyben a szerző felsorolta az előnyöket, hogy miért jó a csapatnak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos „eseménytelen” nyara. Mindezt fájó nekünk, magyaroknak olvasni, ugyanakkor az kétségtelen, hogy mindkét magyar futballista sokat profitálhat abból, hogy az első perctől ott lesz a Liverpool új edzője, Andoni Iraola mellett a felkészülés során.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 10:23
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a finnek elleni felkészülési mérkőzésen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a finnek elleni felkészülési mérkőzésen Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
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Az amerikai túra kapcsán érdemes lesz majd figyelni, hogy a kedden a válogatottban is bemutatkozó Pécsi Ármin, illetve a nemrég a liverpooli ösztöndíját meghosszabbító, a profi szerződés kapujában álló Farkas Erik – aki még mindig csak 16 éves – milyen szerepet fog kapni ezen találkozókon.

 

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