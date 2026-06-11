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Kuleba lerántotta a leplet: Putyin csak egyetlen hatalommal tárgyalna a háborúról

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Az ukrán diplomácia korábbi vezetője úgy véli, Oroszország nem tekinti Európát önálló tárgyalófélnek. Dmitro Kuleba szerint Moszkva továbbra is az Egyesült Államokat tartja az egyetlen olyan partnernek, amellyel a legfontosabb nemzetközi kérdésekről egyeztetni érdemes.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 10:02
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP)
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Kuleba szerint az európai országok azon törekvése, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a rendezési folyamatban, több okból is korlátozott lehet. Úgy fogalmazott: a jelenlegi kezdeményezés nem tekinthető valódi európai uniós fellépésnek, inkább a korábbi normandiai formátum kibővített változatának, amelyben Németország és Franciaország mellett az Egyesült Királyság is szerepet kap.

A volt külügyminiszter szerint az elmúlt években jelentősen megváltoztak az európai erőviszonyok. Az Ukrajna elleni háború nyomán megnőtt Lengyelország és az északi országok politikai és katonai súlya, ezért szerinte kérdéses, hogy Berlin és Párizs képes-e egész Európa nevében garanciákat vállalni egy esetleges megállapodás során.

Kuleba úgy véli, Moszkva számára az is problémát jelenthet, hogy az Európai Unióban számos döntéshez a tagállamok egyetértésére van szükség. Szerinte Putyin joggal tehetné fel a kérdést, hogy Németország és Franciaország valóban képes-e biztosítani valamennyi európai partner támogatását egy Oroszországgal kötött egyezséghez.

Az egykori ukrán külügyminiszter azt is állította, hogy az orosz vezetés nem tekinti Európát önálló geopolitikai szereplőnek. 

Megfogalmazása szerint az orosz külpolitikai gondolkodást továbbra is az a szemlélet határozza meg, amely szerint a világ legfontosabb ügyeiben két nagyhatalom, az Egyesült Államok és Oroszország dönt.

Kuleba nyilatkozata néhány nappal azután hangzott el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban találkozott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral az úgynevezett E3–Ukrajna-formátumban.

A találkozó után kiadott közös nyilatkozat szerint Európának fontos szerepet kell játszania a háború rendezésében. A résztvevők öt alapelvet is megfogalmaztak az igazságos és tartós béke érdekében. Ezek között szerepel az azonnali és teljes tűzszünet, a jelenlegi frontvonal tárgyalási alapként való elfogadása, Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása, az orosz vagyon befagyasztásának fenntartása, valamint az európai biztonsági érdekek figyelembevétele a jövőbeni megállapodások során.

A kezdeményezést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője bírálta. Szerinte helytelen és elfogadhatatlan úgy közvetítési folyamatot kezdeményezni, hogy annak feltételeit előre meghatározzák.

Hozzátette: az európai országok egyelőre nem állnak készen arra, hogy közvetítő szerepet töltsenek be az Oroszország és Ukrajna közötti háború rendezésében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

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