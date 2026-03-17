Pásztor Erzsi: Sajnos ez így nem mehet tovább!

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 03. 17. 13:44
Dunai Tamás Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész kezet csókol Pásztor Erzsi Kossuth-díjas színművésznőnek Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sajnos ez így nem mehet tovább! Harcolok, összeszorított fogakkal játszom, létezem és élek, de van egy határ, ami után már nem csinálhatok úgy, mintha minden rendben lenne, és egészséges lennék – fogalmazott a Blikknek kedd reggel a Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, miután vasárnap rosszul lett a színpadon. Pásztor Erzsi emiatt fájdalmas döntést volt kénytelen meghozni. 

Ami vasárnap történt, az egy súlyos elhatározásra késztet. A családommal, a lányommal, a társulattal, a kollégákkal mindent átbeszélve úgy döntöttem, hogy ebben az évben nem állok többet színpadra

– fogalmazott, és hozzáfűzte azt is, hogy folyamatos gyógykezelés alatt áll. „Szeretnék meggyógyulni, és még szeretnék valamikor újra a közönség előtt játszani. Köszönöm azt a sok-sok szeretetet, amelyet kapok szinte mindenkitől” – fogalmazott. A színésznőnek a lánya, Henrietta segít, hogy mielőbb felépülhessen és újra színpadra állhasson. Pásztor Erzsit korábban több baleset is érte. 

Szeptemberben egy rutinvizsgálatról tartott hazafelé, ekkor elesett. Korábban egy előadás közben eltört a korábban megsérült válla, decemberben újra elesett. A portál gyűjtése szerint a színművésznő egy taxiba akart beszállni, elcsúszott, és arra a térdére esett, amelyről az azt megelőző nap vették le a kötést. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
