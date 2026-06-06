Megjelent a Piramis együttes zenészének, Gallai Péternek a posztumusz lemeze

A Piramis akkoriban a kétbillentyűs felállással kísérletezett, Gallai az orgonát és a mellotront, a szabadkai Lévay Tibor a Fender-zongorát és a szintetizátort szólaltatta meg. A mostani lemez nyitódala a Nautilus 1974-ből származó demófelvétele, a Mondd el szél, nekem, amelynek már Gallai volt a zeneszerzője, a második szám pedig a Piramis 1975-ös felállásából egy eddig ugyancsak kiadatlan rádiófelvétel, a Ne bántsd a madarakat.

A hard rock zenét játszó Piramis a Lévay helyére 1975 végén belépő Révész Sándorral elképesztő népszerűséget ért el, 1977 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A kemény zenék mellett jól megfértek Gallai líraibb szerzeményei: számos dalt írt a Piramisnak, mások mellett a Boldog ember; a Ki tudja, hol van; a Mikor megszülettem; a Valami új kell; a Nem tudom; vagy A küszöbön ülve címűt – ezek hallhatóak a gyűjteményes szerzői lemezen is.

A Piramisban Som, Révész és Gallai mellett Závodi János gitározott és Köves Miklós dobolt, a szövegeket Horváth Attila írta. Az utolsó stúdiólemezt, az 1982-ben megjelent, újhullámos hatásokat mutató Plusz című anyagot már teljes egészében Gallai Péter énekelte fel.

A billentyűs 1985-től 2002-ig az ugyancsak rendkívül sikeres Bikini együttes tagja volt, az együttes tizenhárom lemezén szerepelt.

Társszerzője volt például a Jaj-jaj; a Hazudtunk egymásnak; A csillagok ködében; és a Ha lenne holnap című Bikini-daloknak, amelyek a CD-re felkerültek. Játszott a Favágókban, ezt az időszakot az Ez nem egy szomorú dal képviseli.