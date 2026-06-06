Gallai PéterPiramis együtteslemez

Megjelent a Piramis együttes zenészének, Gallai Péternek a posztumusz lemeze

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Szállj fel magasra! címmel posztumusz lemeze jelent meg Gallai Péternek, a Piramis és a Bikini egykori billentyűs-énekes-dalszerzőjének. A 2019-ben elhunyt zenész élete során nem készített szerzői szólólemezt, a mostani kiadvány egy több mint négy évtizeden át tartó sikeres pályafutás fontos állomásaiból válogat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 06. 13:10
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A Piramis akkoriban a kétbillentyűs felállással kísérletezett, Gallai az orgonát és a mellotront, a szabadkai Lévay Tibor a Fender-zongorát és a szintetizátort szólaltatta meg. A mostani lemez nyitódala a Nautilus 1974-ből származó demófelvétele, a Mondd el szél, nekem, amelynek már Gallai volt a zeneszerzője, a második szám pedig a Piramis 1975-ös felállásából egy eddig ugyancsak kiadatlan rádiófelvétel, a Ne bántsd a madarakat.

A hard rock zenét játszó Piramis a Lévay helyére 1975 végén belépő Révész Sándorral elképesztő népszerűséget ért el, 1977 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A kemény zenék mellett jól megfértek Gallai líraibb szerzeményei: számos dalt írt a Piramisnak, mások mellett a Boldog ember; a Ki tudja, hol van; a Mikor megszülettem; a Valami új kell; a Nem tudom; vagy A küszöbön ülve címűt – ezek hallhatóak a gyűjteményes szerzői lemezen is.

A Piramisban Som, Révész és Gallai mellett Závodi János gitározott és Köves Miklós dobolt, a szövegeket Horváth Attila írta. Az utolsó stúdiólemezt, az 1982-ben megjelent, újhullámos hatásokat mutató Plusz című anyagot már teljes egészében Gallai Péter énekelte fel. 

A billentyűs 1985-től 2002-ig az ugyancsak rendkívül sikeres Bikini együttes tagja volt, az együttes tizenhárom lemezén szerepelt.

Társszerzője volt például a Jaj-jaj; a Hazudtunk egymásnak; A csillagok ködében; és a Ha lenne holnap című Bikini-daloknak, amelyek a CD-re felkerültek. Játszott a Favágókban, ezt az időszakot az Ez nem egy szomorú dal képviseli.

Gallai Péter a nyolcvanas évek közepétől Kováts Krisztával és Fábri Péter szövegíróval is dolgozott, utóbbival együtt írta a Kolumbusz című rockoperát, amit 1992-ben mutattak be. A Gallai–Fábri együttműködés nyoma három dal (A híd felé, Elvarázsolt kávéház, Öt perccel tíz előtt) a lemezen.

A Piramis 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre, majd 2009-től újra rendszeresen koncertezik. Ebben a formációban Gallai mellett Závodi és Köves mellett Nyemcsok János énekelt és Vörös Gábor basszusgitározott. Gallai utolsó fellépése a Piramissal 2018 márciusában volt a MOM Sportban, ahol a koncert végén immár utoljára énekelte el a Szállj fel magasra! című dalt – ez a felvétel zárja a posztumusz albumot is.

 

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