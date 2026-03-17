Tizenkét éves budapesti fiú tűnt el, a rendőrség minden követ megmozgat, hogy megtalálja

Fotó is van róla, értesítse a rendőrséget, ha látta!

2026. 03. 17. 11:58
A XVII. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bogdán János Renátó ügyében – írja a rendőrségi portál. 

Egyelőre annyit tudni, hogy a 12 éves fiú XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Bogdán János Renátó körülbelül 170 centiméter magas, rövid, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és kék pólót viselt. A fotóját ide kattintva nézheti meg. 

A rendőrség azt kéri, hogy akinek Bogdán János Renátó tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
