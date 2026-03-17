Tizenkét éves budapesti fiú tűnt el, a rendőrség minden követ megmozgat, hogy megtalálja

A XVII. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bogdán János Renátó ügyében – írja a rendőrségi portál.
Egyelőre annyit tudni, hogy a 12 éves fiú XVII. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik. Bogdán János Renátó körülbelül 170 centiméter magas, rövid, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot és kék pólót viselt. A fotóját ide kattintva nézheti meg.
A rendőrség azt kéri, hogy akinek Bogdán János Renátó tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
